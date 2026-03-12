    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Ifo

    Iran-Krieg bremst wirtschaftliche Erholung

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran-Krieg bremst Erholung länger Dauer härter
    • Deeskalation +0,8% 2026, Eskalation +0,6% 2026
    • Inflation: 2,2% (bei Ende) sonst 2,5% (Eskal.)
    Foto: Emphyrio - pixabay

    MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg wird die wirtschaftliche Erholung in Deutschland nach der neuen Konjunkturprognose des Ifo-Instituts in jedem Fall dämpfen. Je länger der Krieg andauert, desto schwerwiegender werden nach Einschätzung der Münchner Wirtschaftsforscher die Auswirkungen. Zudem erwarten die Ökonomen, dass die Inflation zumindest vorübergehend ansteigt. Ganz zum Erliegen kommen würde die konjunkturelle Erholung demnach aber auch bei längerer Kriegsdauer nicht. "Ungeachtet des Energiepreisschocks dürfte sich die Erholung in Deutschland im weiteren Verlauf dieses Jahres fortsetzen", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser am Donnerstag. Grund sind die staatlichen Mehrausgaben für Infrastruktur, Klimaneutralität und Verteidigung.

    Zwei Szenarien - Eskalation und Deeskalation

    Wegen der hohen weltpolitischen Unsicherheit veröffentlichte das Institut in seiner diesjährigen Frühjahrsprognose zwei mögliche Szenarien für dieses Jahr: Bei baldigem Kriegsende könnte die deutsche Wirtschaft laut "Deeskalationsszenario" in diesem Jahr noch um 0,8 Prozent wachsen. Damit wurde an der Ifo-Konjunkturprognose vom Winter festgehalten. 2027 könnte sich das Wachstum demnach auf 1,2 Prozent beschleunigen.

    Sollte der Krieg jedoch länger dauern, wären im "Eskalationsszenario" die negativen Auswirkungen auf die Konjunktur größer: Das Bruttoinlandsprodukt würde laut Ifo demnach in diesem Jahr nur noch um 0,6 Prozent zulegen, 2027 um 0,8 Prozent.

    Krieg könnte Preisanstieg beschleunigen

    Im Fall eines schnellen Kriegsendes erwarten die Ökonomen in diesem Jahr wie 2025 eine Inflationsrate von 2,2 Prozent, der ansonsten erwartete leichte Rückgang um 0,2 Prozentpunkte würde ausbleiben. Im "Eskalationsszenario" könnte sich die Teuerung demnach auf 2,5 Prozent beschleunigen./cho/DP/jkr




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
