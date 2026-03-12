BERNSTEIN RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Die Prognose für die Profitabilität 2026 liege unter der Konsensschätzung, schrieb Harry Martin in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das liege an den Kosten der Importzölle. In diesem Monat begännen die angekündigten Aktienrückkäufe./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:36 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:36 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,34 % und einem Kurs von 43,37EUR auf Tradegate (12. März 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Harry Martin

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



