BARCLAYS stuft MERCK KGAA auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA nach einer Konferenz mit der Finanzchefin Helene von Roeder mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Fokus habe sich auf das erste Quartal und den Ausblick 2026, den Umbau von Life Science sowie die Margen in den einzelnen Sparten gerichtet, schrieb Charles Pitman-King am Mittwochnachmittag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 110,6EUR auf Tradegate (12. März 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Charles Pitman-King
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 130
Kursziel alt: 130
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
