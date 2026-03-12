BARCLAYS stuft MERCK KGAA auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA nach einer Konferenz mit der Finanzchefin Helene von Roeder mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Fokus habe sich auf das erste Quartal und den Ausblick 2026, den Umbau von Life Science sowie die Margen in den einzelnen Sparten gerichtet, schrieb Charles Pitman-King am Mittwochnachmittag./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 15:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 110,6EUR auf Tradegate (12. März 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Charles Pitman-King

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 130

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 130,00 € , was eine Steigerung von +17,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer