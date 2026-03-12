BARCLAYS stuft GSK auf 'Underweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Underweight" belassen. Der wöchentliche Absatz des Medikaments Blenrep habe sich zuletzt stark erhöht, schrieb James Gordon am Mittwochnachmittag. Beim Mittel Apretude habe sich dagegen nicht viel getan./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 13:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 13:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 23,74EUR auf Tradegate (12. März 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 19
Kursziel alt: 19
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
