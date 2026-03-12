    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGSK AktievorwärtsNachrichten zu GSK
    BARCLAYS stuft GSK auf 'Underweight'

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Underweight" belassen. Der wöchentliche Absatz des Medikaments Blenrep habe sich zuletzt stark erhöht, schrieb James Gordon am Mittwochnachmittag. Beim Mittel Apretude habe sich dagegen nicht viel getan./bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 13:54 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 13:55 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 23,74EUR auf Tradegate (12. März 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: James Gordon
    Analysiertes Unternehmen: GSK
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 19
    Kursziel alt: 19
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



