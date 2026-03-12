Deutsche Bank - Aktie verliert deutlich - 12.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Deutsche Bank Aktie. Mit einer Performance von -3,80 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Deutsche Bank Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,46 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 26,20€, mit einem Minus von -3,80 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Die Deutsche Bank ist ein führendes Finanzinstitut mit Schwerpunkt auf Investmentbanking und Vermögensverwaltung. Sie hat eine starke Marktstellung in Europa und konkurriert mit Banken wie UBS und HSBC. Ihre globale Vernetzung und europäische Präsenz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Deutsche Bank, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -17,71 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Bank Aktie damit um -5,48 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,68 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Deutsche Bank auf -18,15 %.

Deutsche Bank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,48 % 1 Monat -14,68 % 3 Monate -17,71 % 1 Jahr +27,06 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Bank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Deutsche Bank Aktie vor allem um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Faktoren. Der Hinweis auf einen jüngsten Kurssturz von rund 35 auf 26 wird diskutiert, ebenso über mögliche Kapitalmaßnahmen bzw. Kapitalerhöhungen. Zusätzlich wird das Umfeld mit steigenden Zinsen, Kreditrisiken und Ölpreis‑Schwankungen bewertet, während einige zu Käufen oder Einstieg wegen erwarteter Zins‑ und Gewinnimpulse raten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

Informationen zur Deutsche Bank Aktie

Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,42 Mrd. € wert.

Banken haben am Donnerstag nach dem erneuten Anstieg der Energiepreise wieder einen schweren Stand. Bereits in der ersten Schockwelle bis zum bisherigen Markttief nach dem Iran-Krieg am Montag hatte die Branche neben den Rohstoffwerten zu den …

Bei der Deutschen Bank profitieren die Beschäftigten und der Vorstand vom zurückliegenden Rekordjahr. Deutschlands größte Bank zahlt für 2025 Boni von 2,7 Milliarden an die Belegschaft, deutlich mehr als im Vorjahr (2,5 Mrd. Euro), wie der …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,81 %. BNP Paribas (A) notiert im Minus, mit -1,77 %. HSBC Holdings notiert im Minus, mit -5,40 %. Commerzbank verliert -1,62 % UBS Group notiert im Minus, mit -1,66 %.

Deutsche Bank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.