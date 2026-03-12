Bayer Aktie heute im Minus (39,31€) - 12.03.2026

Am heutigen Handelstag musste die Bayer Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,87 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,90 %, geht es heute bei der Bayer Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Bayer in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +8,18 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +5,81 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,82 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Bayer einen Anstieg von +7,28 %.

Bayer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,81 % 1 Monat -13,82 % 3 Monate +8,18 % 1 Jahr +65,57 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von Bayer: Kurzfristig Rückenwind vom US‑Markt, relative Stärke zum DAX und Kurs über dem Freitagsschluss. Technische Hürden bei rund 37,00 € und 38,50 €; Abwärtstrend noch intakt. Vorstands-Käufe und JPMorgan‑Rating (Overweight, Kursziel 50 €) stützen positive Sicht. Fundamentale Ausrichtung Richtung Pharma/Biotech und geopolitische Öl‑Risiken werden als Markt-Treiber genannt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,51 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Bayer steht charttechnisch weiter unter Druck und bewegt sich nahe wichtiger Unterstützungszonen. Der Bereich um 35 EUR bleibt dabei kurzfristig besonders im Fokus.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,53 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,41 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,13 %. Sanofi verliert -0,29 % Roche Holding notiert im Minus, mit -3,39 %. 12X Short Index linked to Roche Holding AG (Price Return) notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

Bayer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.