    K+S - Aktie legt am 12.03.2026 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die K+S Aktie bisher um +7,22 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der K+S Aktie.

    Foto: Michael Matthey - dpa

    K+S ist ein führender Anbieter von Kali- und Magnesiumprodukten, mit starker Marktstellung in Europa und Nordamerika. Hauptkonkurrenten sind Nutrien, Mosaic und Uralkali. K+S punktet mit einer breiten Produktpalette und nachhaltigen Produktionsmethoden.

    K+S aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 12.03.2026

    Die K+S Aktie konnte bisher um +7,22 % auf 16,790 zulegen. Das sind +1,130  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,15 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der K+S Aktie. Nach einem Plus von +2,15 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 16,790, mit einem Plus von +7,22 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in K+S investiert war, konnte einen Gewinn von +39,80 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die K+S Aktie damit um +12,53 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,95 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von K+S +35,84 % gewonnen.

    K+S Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,53 %
    1 Monat +15,95 %
    3 Monate +39,80 %
    1 Jahr +7,14 %

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der K+S-Aktie. Kernpunkte: EBITDA 2024 €613 Mio, Outlook 2026 (€600–€700 Mio EBITDA; FCF mindestens Break-even); Bewertung ca. 6x EBITDA (etwa €3,6 Mrd. Börsenwert) gegenüber historischen Höchstwerten; Debatten über Bilanz und die Differenz zwischen Operativem CF und FCF; Short-Positionen, TradingView-Forecast und kommende Jahreszahlen.

    Informationen zur K+S Aktie

    Es gibt 179 Mio. K+S Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,99 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von K+S

    The Mosaic, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,48 %. Nutrien notiert im Plus, mit +4,92 %.

    K+S Aktie jetzt kaufen?


    Ob die K+S Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur K+S Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    K+S

    +7,34 %
    +13,20 %
    +16,64 %
    +40,63 %
    +7,14 %
    -28,30 %
    +64,99 %
    -24,90 %
    +908,40 %
    ISIN:DE000KSAG888WKN:KSAG88



