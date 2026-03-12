K+S - Aktie legt am 12.03.2026 stark zu

Die K+S Aktie konnte bisher um +7,22 % auf 16,790€ zulegen. Das sind +1,130 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,15 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der K+S Aktie. Nach einem Plus von +2,15 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 16,790€, mit einem Plus von +7,22 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

K+S ist ein führender Anbieter von Kali- und Magnesiumprodukten, mit starker Marktstellung in Europa und Nordamerika. Hauptkonkurrenten sind Nutrien, Mosaic und Uralkali. K+S punktet mit einer breiten Produktpalette und nachhaltigen Produktionsmethoden.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in K+S investiert war, konnte einen Gewinn von +39,80 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die K+S Aktie damit um +12,53 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,95 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von K+S +35,84 % gewonnen.

K+S Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,53 % 1 Monat +15,95 % 3 Monate +39,80 % 1 Jahr +7,14 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur K+S Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der K+S-Aktie. Kernpunkte: EBITDA 2024 €613 Mio, Outlook 2026 (€600–€700 Mio EBITDA; FCF mindestens Break-even); Bewertung ca. 6x EBITDA (etwa €3,6 Mrd. Börsenwert) gegenüber historischen Höchstwerten; Debatten über Bilanz und die Differenz zwischen Operativem CF und FCF; Short-Positionen, TradingView-Forecast und kommende Jahreszahlen.

Informationen zur K+S Aktie

Es gibt 179 Mio. K+S Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,99 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der Dax hat am Donnerstag in einem Umfeld wieder erhöhter Ölpreise nochmals nachgegeben. Der deutsche Leitindex sank gegen Ende der ersten Handelsstunde um 0,4 Prozent auf 23.551 Zähler, was aber viel weniger war, als es Indikationen über weite …

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ziele des Düngemittelherstellers für das laufende Jahr lägen leicht über den Erwartungen, schrieb Angelina …

So schlagen sich die Wettbewerber von K+S

The Mosaic, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,48 %. Nutrien notiert im Plus, mit +4,92 %.

K+S Aktie jetzt kaufen?

Ob die K+S Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur K+S Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.