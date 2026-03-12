RENK Group - Aktie zieht deutlich an - 12.03.2026

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die RENK Group Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -4,53 % verkraften.

Am heutigen Handelstag konnte die RENK Group Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,81 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die RENK Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,53 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 56,86€, mit einem Plus von +4,81 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -8,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,64 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die RENK Group um -1,37 % verloren.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,09 % 1 Monat -7,64 % 3 Monate -4,53 % 1 Jahr +54,94 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursentwicklung der RENK-Aktie im Zusammenhang mit Fundamentaldaten und Auftragseingängen. Die Diskussion fokussiert darauf, ob der Anstieg durch neue Aufträge und klare Aussichten oder durch allgemeine Marktstimmung getrieben ist. Analystenmeinungen bleiben überwiegend positiv, Zielbereiche liegen bei etwa 50–60 Euro. Argumente für weiteres Potenzial beziehen sich auf steigende Produktion, internationale Aufträge und politische Rahmenbedingungen; Skepsis bleibt.

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,65 Mrd. € wert.

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.