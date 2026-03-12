    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHims & Hers Health Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Hims & Hers Health Registered (A)

    Hims & Hers Health Registered (A) Aktie weiter aufwärts - 12.03.2026

    Am 12.03.2026 ist die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie, bisher, um +5,25 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Hims & Hers Health Registered (A) Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Hims & Hers Health bietet telemedizinische Lösungen und Gesundheitsprodukte an, fokussiert auf Hautpflege, Haarverlust und psychische Gesundheit. Als wachsender Akteur im digitalen Gesundheitsmarkt konkurriert es mit Roman und Keeps. Die direkte Verbraucheransprache und diskrete Lieferung sind potenzielle Alleinstellungsmerkmale.

    Hims & Hers Health Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 12.03.2026

    Die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie konnte bisher um +5,25 % auf 24,240 zulegen. Das sind +1,210  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +14,18 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Hims & Hers Health Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +14,18 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 24,240. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der Kurs der Hims & Hers Health Registered (A) Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -28,06 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie damit um +70,31 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +74,24 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Hims & Hers Health Registered (A) eine negative Entwicklung von -15,90 % erlebt.

    Hims & Hers Health Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +70,31 %
    1 Monat +74,24 %
    3 Monate -28,06 %
    1 Jahr -26,91 %

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine potenzielle Kurserholung der Hims & Hers Health-Aktie nach der Novo-Partnerschaft und einer beigelegten Klage. Die Diskussion dreht sich um Überverkauftheit vs. Aufwärtspotenzial, das Short-Interesse und Kaufimpulse. Needham setzt das Kursziel auf 30 USD; im Fundamentalen stehen 2030-Umsatzziele, GLP-1-Pipeline und die geplante Eucalyptus-Akquisition im Fokus.

    Informationen zur Hims & Hers Health Registered (A) Aktie

    Es gibt 220 Mio. Hims & Hers Health Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,32 Mrd. € wert.

    BioNTech, Yancoal Australia & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Hims & Hers Health Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hims & Hers Health Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hims & Hers Health Registered (A)

    +4,21 %
    +70,31 %
    +74,24 %
    -28,06 %
    -26,91 %
    +173,19 %
    +81,81 %
    +86,05 %
    ISIN:US4330001060WKN:A2QMYY



