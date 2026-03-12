    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI

    Besonders beachtet!

    229 Aufrufe 229 0 Kommentare 0 Kommentare

    TUI Aktie weiter abwärts - -4,29 % - 12.03.2026

    Am 12.03.2026 ist die TUI Aktie, bisher, um -4,29 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TUI Aktie.

    Besonders beachtet! - TUI Aktie weiter abwärts - -4,29 % - 12.03.2026
    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa

    TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

    TUI aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 12.03.2026

    Die TUI Aktie ist bisher um -4,29 % auf 6,8300 gefallen. Das sind -0,3060  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,39 %, geht es heute bei der TUI Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TUI AG!
    Long
    6,61€
    Basispreis
    0,27
    Ask
    × 14,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7,56€
    Basispreis
    0,86
    Ask
    × 13,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei TUI, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -14,37 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TUI Aktie damit um -8,85 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,99 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TUI -22,00 % verloren.

    TUI Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,85 %
    1 Monat -15,99 %
    3 Monate -14,37 %
    1 Jahr +3,42 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und die fundamentale Bewertung der TUI-Aktie. Anleger rechnen mit einer Ad-hoc-Warnung und einer möglichen Herabsetzung der Jahresziele; gleichzeitig werden steigende Kosten (z. B. Öl) und Finanzierungsfragen durch Eigen-/Fremdkapital diskutiert. Der Kurs schwankt rund 7 Euro, und Buchungsdynamik in Türkei, Ägypten und UAE sowie Kapazitätsfragen prägen die mittelfristige Perspektive.

    Zur TUI Diskussion

    Informationen zur TUI Aktie

    Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,47 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 12.03. - ATX schwach -0,99 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von easyJet, Booking Holdings und Co.

    easyJet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,07 %. Booking Holdings notiert im Minus, mit -0,51 %. Airbnb Registered (A) notiert im Minus, mit -0,92 %.

    TUI Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TUI

    -4,96 %
    -9,52 %
    -19,03 %
    -17,47 %
    +3,42 %
    -24,26 %
    -69,45 %
    -81,39 %
    +2,02 %
    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! TUI Aktie weiter abwärts - -4,29 % - 12.03.2026 Am 12.03.2026 ist die TUI Aktie, bisher, um -4,29 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TUI Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     