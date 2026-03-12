TUI Aktie weiter abwärts - -4,29 % - 12.03.2026

Die TUI Aktie ist bisher um -4,29 % auf 6,8300€ gefallen. Das sind -0,3060 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,39 %, geht es heute bei der TUI Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei TUI, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -14,37 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TUI Aktie damit um -8,85 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,99 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TUI -22,00 % verloren.

TUI Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,85 % 1 Monat -15,99 % 3 Monate -14,37 % 1 Jahr +3,42 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und die fundamentale Bewertung der TUI-Aktie. Anleger rechnen mit einer Ad-hoc-Warnung und einer möglichen Herabsetzung der Jahresziele; gleichzeitig werden steigende Kosten (z. B. Öl) und Finanzierungsfragen durch Eigen-/Fremdkapital diskutiert. Der Kurs schwankt rund 7 Euro, und Buchungsdynamik in Türkei, Ägypten und UAE sowie Kapazitätsfragen prägen die mittelfristige Perspektive.

Informationen zur TUI Aktie

Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,47 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von easyJet, Booking Holdings und Co.

easyJet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,07 %. Booking Holdings notiert im Minus, mit -0,51 %. Airbnb Registered (A) notiert im Minus, mit -0,92 %.

TUI Aktie jetzt kaufen?

Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.