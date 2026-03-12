    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    ROUNDUP

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zalando peilt weiteres Wachstum an - Aktienrückkauf - Kurssprung

    Für Sie zusammengefasst
    • Zalando steigert 2025 Umsatz & operatives Ebit
    • Profit durch Übernahme About You und KIEinsatz
    • Aktienrückkauf bis 300 Mio€; Aktie stieg +11%.
    ROUNDUP - Zalando peilt weiteres Wachstum an - Aktienrückkauf - Kurssprung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Händler Zalando hat auch 2025 seinen Umsatz gesteigert und operativ mehr verdient. Das Unternehmen profitierte dabei von der Übernahme des Konkurrenten About You , aber auch vom Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI). Auch im laufenden Jahr will der Dax -Konzern weiter wachsen und setzt dabei auf die Anwendung von KI. Zudem kündigte das Management am Donnerstag ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 300 Millionen Euro an. An der Börse kam das gut an.

    Für die Aktie ging es am späten Vormittag deutlich um rund elf Prozent auf 22,35 Euro nach oben. Seit Jahresbeginn hat sie jedoch fast 12 Prozent an Wert verloren, in den vergangenen zwölf Monaten sogar rund ein Drittel. Wie auch bei anderen Aktien von Internet- und Softwareunternehmen belasteten zuletzt vor einer möglichen Gefährdung der Geschäftsmodelle durch KI den Kurs.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    21.629,22€
    Basispreis
    2,00
    Ask
    × 13,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.443,65€
    Basispreis
    18,17
    Ask
    × 12,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten kommentierten die Nachrichten von Zalando überwiegend positiv: Laut Richard Chamberlain von der kanadischen Bank RBC sehen Zahlen und Ausblick gut aus. Er lobte zudem den Aktienrückkauf und die Vorreiterrolle bei Agentic Commerce, der nächsten Stufe des Onlinehandels mit KI-Unterstützung.

    Experte Richard Edwards von der US-Investmentbank Goldman Sachs schrieb, Bruttowarenvolumen und operatives Ergebnis seien im vierten Quartal besser als erwartet ausgefallen. Auch er hob den Aktienrückkauf hervor, aber auch die bestätigten Ziele für 2028. Georgina Johanan von der US-Bank JPMorgan erwartet, dass der Aktienrückkauf und das globale Direktvertriebsgeschäft von Levi's den Aktienkurs antreiben dürfte. Die strukturellen Probleme blieben jedoch bestehen.

    Im laufenden Jahr peilt das Zalando-Management ein Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV) und der Erlöse um 12 bis 17 Prozent an. Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) wird ein Anstieg auf 660 bis 740 Millionen Euro erwartet. Dies liegt auch im Rahmen der Erwartungen von Analysten.

    Zalando bestätigte zudem seine mittelfristigen Ziele für 2028. So strebt der Konzern weiter eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8 bis 13 Prozent für Bruttowarenvolumen und Umsatz sowie eine operative Marge (bereinigte Ebit-Marge) von 6 bis 8 Prozent an.

    Aufgrund der guten Geschäftsentwicklung beginnt das Management zudem mit einem Aktienrückkaufprogramm. Bis spätestens 14. Juli sollen bis zu 20 Millionen Aktien für bis zu 300 Millionen Euro zurückgekauft werden. Die Aktien sollen eingezogen werden.

    Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz um 16,8 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro. Beim Bruttowarenvolumen wurde ein Anstieg um 14,7 Prozent auf 17,6 Milliarden Euro verzeichnet. Das bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich von rund 511 auf 591 Millionen Euro. Branchenexperten hatten hier weniger erwartet. Die entsprechende operative Marge blieb stabil bei 4,8 Prozent. Unter dem Strich verdiente Zalando mit 213 Millionen Euro jedoch weniger als ein Jahr zuvor mit 251 Millionen.

    Fortschritte erzielt Zalando bei der Integration des zugekauften Online-Modehändlers About You. So sollen Synergien in Höhe von 100 Millionen Euro pro Jahr bereits im Jahr 2028 erreicht werden und damit ein Jahr früher als geplant.

    Anfang Januar hatte Zalando die Schließung seines Logistikzentrums in Erfurt mit 2.700 Beschäftigten angekündigt. Grund ist nach Unternehmensangaben eine Neuausrichtung der europaweiten Logistik nach der Übernahme von About You./err/tav/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 23.635 auf Ariva Indikation (12. März 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +15,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 5,96 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von +36,14 %/+93,24 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Zalando. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Zalando peilt weiteres Wachstum an - Aktienrückkauf - Kurssprung Der Online-Händler Zalando hat auch 2025 seinen Umsatz gesteigert und operativ mehr verdient. Das Unternehmen profitierte dabei von der Übernahme des Konkurrenten About You , aber auch vom Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI). Auch im laufenden …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     