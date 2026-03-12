    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMedaro Mining AktievorwärtsNachrichten zu Medaro Mining
    Medaro Mining gibt die Erteilung von Genehmigungen für das Projekt Bastnäs in Schweden bekannt

    Vancouver, British Columbia – 12. März 2026 / IRW-Press / Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTCQB: MEDAF) (FWB: 1ZY) („Medaro“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Explorationsgenehmigungen (undersökningstillstånd) (zusammen die „Genehmigungen“) für die Genehmigungsgebiete Bastnäs (das „Projekt“) in der Gemeinde Skinnskatteberg, Provinz Västmanland, Schweden, erteilt wurden.

     

    Die Genehmigungen wurden vom Bergmästaren der Bergsstaten (der schwedischen Bergbauaufsichtsbehörde) gemäß dem schwedischen Mineralgesetz (1991:45) erteilt und gewähren dem Genehmigungsinhaber das ausschließliche Recht, die genehmigten Gebiete zu untersuchen. Die Genehmigungen umfassen zwei Genehmigungsgebiete: Bastnäs 100 (ca. 263,68 Hektar) und Bastnäs 200 (ca. 866,60 Hektar) mit einer Gesamtfläche von ca. 1.130,28 Hektar. Die Genehmigungen sind jeweils drei Jahre gültig und laufen im Februar 2029 aus.

     

    Die Genehmigungen gelten für eine Reihe von Konzessionsmineralien, die in den Genehmigungsanträgen aufgeführt waren, darunter Gold, Silber, Kupfer, Blei, Zink, Kobalt, Scandium, Yttrium sowie Lanthan und Lanthanide.

     

    Mark Ireton, CEO von Medaro, kommentiert: „Nach dem Erhalt der Genehmigungen und dem Abschluss der nicht vermittelten Privatplatzierung des Unternehmens mit einem Bruttoerlös von insgesamt 976.100 $ (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 27. Februar 2026) wird das Unternehmen mit der detaillierten Planung zukünftiger Explorationsaktivitäten fortfahren, sobald dies aus regulatorischen, saisonalen und logistischen Gründen möglich ist. Das Unternehmen wird weitere Informationen zum Projekt bekannt geben, sobald die Explorationspläne fertiggestellt sind.“

     

    Über Medaro Mining Corp.

     

    Medaro ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Weiterentwicklung qualitativ hochwertiger Mineralprojekte in Ontario, Quebec und Schweden gerichtet ist. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, durch systematische Exploration, disziplinierte Projektbewertung und verantwortungsvolle Entwicklung Shareholder-Value zu schaffen.

     

    Für weitere Informationen

    MEDARO MINING CORP.

    Mark Ireton, CEO & Direktor

    E-Mail: mark.ireton@medaromining.com

    Website: www.medaromining.com

     

    Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

