Neue Zertifikate- und Hebelproduktsuchen – jetzt schneller zum passenden Produkt

Wer mit Hebel auf steigende oder fallende DAX-Kurse setzen möchte, an starken Bewegungen bei Edelmetallen oder Öl – mit höherem Risiko, aber auch größeren Gewinnchancen – partizipieren will oder einen Put-Optionsschein zur Absicherung seines Aktienportfolios sucht, sollte einen Blick auf unsere überarbeiteten Derivatesuchen werfen.

Die wichtigsten Filterfunktionen befinden sich nun oberhalb der Ergebnislisten. Suchergebnisse werden bei Änderungen der Kriterien deutlich schneller als bisher nachgeladen.

Der Basiswert wird wie gewohnt bei allen Suchen oberhalb der Filterkriterien gewählt. Eine Echtzeitindikation des Basiswertes befindet sich direkt daneben.

Nach der Wahl des Basiswertes sollte man zunächst die entsprechende Kategorie und Unterkategorie des Zertifikats oder Hebelproduktes, sowie den gewünschten Emittenten auswählen.

Hier ein Beispiel: Zuerst wählen Sie z.B. einen Optionsschein „Classic“. Danach den Typ bzw. die Richtung, also "Put" oder "Call". Standardmäßig sind die sieben wichtigsten Emittenten – bei wallstreetONLINE die Partnerbanken, deren Produkte bei Smartbroker+ bereits ab 0 EUR Ordergebühren gehandelt werden können – vorausgewählt.

Erst danach geht es in die Feinabstimmung. Bei klassischen Optionsscheinen zum Beispiel stehen dabei die von Nutzern am häufigsten verwendeten Suchkriterien ganz oben – etwa der Abstand zum Basispreis in Prozent sowie die Restlaufzeit.



Eine Beispielsuche: Klassischer Call auf Siemens Energy mit 10–20 % Abstand zum Basispreis und einer Restlaufzeit zwischen drei und sechs Monaten.

Wer also bislang beim historischen Platzhirsch für Derivate, onvista, nach Produkten sucht, sollte unbedingt auch einmal die neuen Suchen auf wallstreet-online.de ausprobieren und vergleichen.

Die Links zu den Suchen:

Knock-Outs:

www.wallstreet-online.de/knockouts/knockout-suche

Optionsscheine:

www.wallstreet-online.de/optionsscheine/optionsschein-suche

Zertifikate (inklusive Faktorzertifikaten):

www.wallstreet-online.de/zertifikate/zertifikate-suche/produkte/



