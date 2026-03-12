    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Viele Bewohner Teherans harren in ihren Wohnungen aus

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEHERAN (dpa-AFX) - In der iranischen Hauptstadt Teheran harren viele Bewohner angesichts der israelischen Luftangriffe und Berichten über eine unsichere Lage in ihren Wohnungen aus. Mehrere Bewohner der Millionenmetropole berichteten davon, inzwischen so wenig möglich das Haus zu verlassen. Auf den Hauptverkehrsachsen kontrollieren den Angaben nach unterdessen Sicherheitskräfte in kurzen Abständen Fahrzeuge und durchsuchen dabei auch die Handys der Insassen.

    In Teheran berichteten Bewohner zudem von Angriffen mit kleinen bewaffneten Drohnen, die auf Kontrollposten der Staatskräfte zielen sollen. Am Mittwochabend war in Teheran und der Großstadt Karadsch, einem Vorort westlich der Hauptstadt, stundenlang die Flugabwehr im Einsatz. "Wenn diese Situation anhält, wird das Leben wirklich schwierig und wir werden keine Sicherheit mehr haben", sagte die 24-jährige Studentin Nilufar. "Zu Hause bleiben zu müssen und Angst zu haben, hinauszugehen, ist mein schlimmster Alptraum."

    Augenzeugen zufolge waren an mehreren Verkehrsknotenpunkten, darunter am Haft-e-Tir-Platz im Stadtzentrum, Spuren von Explosionen zu sehen. In der Bevölkerung wächst die Sorge vor möglichen Konflikten zwischen Staatskräften und bewaffneten Gruppen. Auch regierungsnahe iranische Medien hatten zuvor von nicht näher beschriebenen "Zusammenstößen" berichtet. Andere Stimmen, vor allem unter Regierungsanhängern, glauben hingegen, die israelisch-amerikanischen Angriffe könnten die Bevölkerung zusammenschweißen./arb/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
