    AKTIE IM FOKUS

    Daimler Truck dreht auf - Solides Quartal und Aufträge positiv

    Für Sie zusammengefasst
    • Daimler Truck dreht Verluste, steigt stark +3%
    • Q4 solide, Orders +11% über Konsens, NA stark.
    • Ebit-Ausblick ex Asien; Konsens muss angepasst
    AKTIE IM FOKUS - Daimler Truck dreht auf - Solides Quartal und Aufträge positiv
    Foto: Bernd Weißbrod - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Daimler Truck haben am Donnerstag die vorbörslich noch erwarteten Kursverluste abgeschüttelt. In den offiziellen Xetra-Handel starteten die Papiere des Nutzfahrzeugbauers mit Kursgewinnen und bauten diese dann auf bis zu fünf Prozent aus. Zuletzt legten sie dann noch fast drei Prozent auf 43,16 Euro zu.

    Mit den Kursgewinnen bahnt sich bei Daimler Truck der dritte Erholungstag in Folge an. Standen sie am Montag noch unter 39 Euro auf einem Tief seit Anfang Januar, schnupperten sie nun bei etwa 44 Euro wieder am Februar-Hoch von 44,78 Euro. Binnen einer Woche sind sie der aktuell zweitbeste Dax-Wert in einer Zeit, in der die Verunsicherung wegen der Konflikte im Nahen Osten groß ist.

    Während der Gesamtmarkt im Zuge des Iran-Kriegs am Donnerstag einmal mehr von Ölpreissorgen geprägt war, gingen die Stimmen bei dem Nutzfahrzeugbauer im vorbörslichen Handel noch in Richtung eines enttäuschenden Ausblicks. Es gab dann aber auch ermutigende Aussagen zu den Zahlen des Schlussquartals und weiteren Details, etwa zur Entwicklung der Auftragseingänge.

    Das vierte Quartal sei solide gewesen, hieß es in einem Kommentar des Citigroup-Experten Klas Bergelind. Vor allem verwies er dabei auf die Bestellungen, die seine Erwartung und den Analystenkonsens um elf Prozent übertroffen hätten. Noch etwas deutlicher sei die Abweichung bei den Bestellungen in Nordamerika gewesen, ergänzte er. Hinzu komme der gute Free Cashflow und eine Dividende, die über den Erwartungen liege.

    Zum operativen Gewinnausblick (Ebit) sagte der Citigroup-Fachmann, dass dieser die Asien-Sparte nicht mehr berücksichtige, die ab April in ein externes Gemeinschaftsunternehmen eingebracht werden soll. Der Konsens müsse daher um diese Sparte bereinigt werden und weiche danach nicht so deutlich vom Ausblick ab. Erste Stimmen anderer Analysten hatten es am Donnerstag noch etwas höher gehängt, dass die Margen-Zielspanne im Mittelwert unter dem Analystenkonsens liege./tih/men/stk

    Daimler Truck Holding

    +3,26 %
    +4,91 %
    -5,65 %
    +7,28 %
    +0,56 %
    +31,43 %
    +41,63 %
    ISIN:DE000DTR0CK8WKN:DTR0CK

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 23.579 auf Ariva Indikation (12. März 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um +4,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 35,75 Mrd..

    Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -21,55 %/+15,37 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Daimler Truck dreht auf - Solides Quartal und Aufträge positiv Die Aktien von Daimler Truck haben am Donnerstag die vorbörslich noch erwarteten Kursverluste abgeschüttelt. In den offiziellen Xetra-Handel starteten die Papiere des Nutzfahrzeugbauers mit Kursgewinnen und bauten diese dann auf bis zu fünf Prozent …
