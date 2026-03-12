Rüstungswerte ziehen an mit Leonardo-Kurssprung

JPMorgan-Analyst David Perry verwies bei Leonardo auf neue Zielsetzungen bis 2030, die "sehr deutlich über dem Analystenkonsens" lägen. Er betonte außerdem, dass die Zielsetzungen der Italiener einige weitere Treiber noch nicht berücksichtigt hätten. Perry erwähnte dabei Zukäufe wie die anstehende Übernahme von Iveco Defence Vehicles und einen potenziell anziehenden US-Verteidigungshaushalt./tih/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,85 % und einem Kurs von 26,73 auf Tradegate (12. März 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -6,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,74 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 71,78 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.057,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +8,77 %/+47,15 % bedeutet.