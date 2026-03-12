AKTIEN IM FOKUS
Rüstungswerte ziehen an mit Leonardo-Kurssprung
- Anlegernachfrage für Rüstungswerte zieht an...
- Leonardo +9%; Rheinmetall, Hensoldt steigen...
- JPMorgan: Ziele bis 2030 über Konsens; Zukäufe
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Nachfrage der Anleger nach Rüstungswerten zieht am Donnerstag wieder merklich an. Ein überzeugender Ausblick des italienischen Branchenunternehmens Leonardo lieferte in Zeiten der weiter schwelenden Nahost-Konflikts einen bedeutenden Impuls dazu. Die Titel der Italiener gaben im Sektor die Richtung vor mit einem Kurssprung, der in Mailand mehr als neun Prozent groß war.
Im Dax erholten sich Rheinmetall mit einem Kursgewinn von fast drei Prozent von ihrem Jahrestief. Hensoldt , Renk und TKMS zogen im MDax zwischen 2,5 und fünf Prozent an. Titel von BAE Systems gewannen in London 3,5 Prozent an Wert.
JPMorgan-Analyst David Perry verwies bei Leonardo auf neue Zielsetzungen bis 2030, die "sehr deutlich über dem Analystenkonsens" lägen. Er betonte außerdem, dass die Zielsetzungen der Italiener einige weitere Treiber noch nicht berücksichtigt hätten. Perry erwähnte dabei Zukäufe wie die anstehende Übernahme von Iveco Defence Vehicles und einen potenziell anziehenden US-Verteidigungshaushalt./tih/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,85 % und einem Kurs von 26,73 auf Tradegate (12. März 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -6,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 71,78 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.057,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +8,77 %/+47,15 % bedeutet.
Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Ich bin damals im ersten Coronacrash bei Rheinmetall eingestiegen und habe bis jetzt nichts verkauft. Ich brauche keine Party.
Stay long, da geht die Post ab.
laut Handelsblatt gibt es Überlegungen, die Produktion von Patriot PAC-3 Systemen mit Lockheed Martin in D zu übernehmen. Dürfte von Vorteil sein, dass man schon mit RHM beim F35 zusammen arbeitet.
“Schon vor dem Irankrieg hat die deutsche Industrie als bisher einzige weltweit umfangreiche Abkommen mit der US-Industrie geschlossen. So baut MBDA Deutschland in Kooperation mit Raytheon im bayerischen Schrobenhausen derzeit eine Produktion für die „Pac-2“-Variante auf. „Damit verdoppeln wir die weltweite Produktionskapazität dieser Variante“, erklärt MBDA am Mittwoch auf Anfrage.