    AKTIEN IM FOKUS

    Rüstungswerte ziehen an mit Leonardo-Kurssprung

    Für Sie zusammengefasst
    • Anlegernachfrage für Rüstungswerte zieht an...
    • Leonardo +9%; Rheinmetall, Hensoldt steigen...
    • JPMorgan: Ziele bis 2030 über Konsens; Zukäufe
    AKTIEN IM FOKUS - Rüstungswerte ziehen an mit Leonardo-Kurssprung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Nachfrage der Anleger nach Rüstungswerten zieht am Donnerstag wieder merklich an. Ein überzeugender Ausblick des italienischen Branchenunternehmens Leonardo lieferte in Zeiten der weiter schwelenden Nahost-Konflikts einen bedeutenden Impuls dazu. Die Titel der Italiener gaben im Sektor die Richtung vor mit einem Kurssprung, der in Mailand mehr als neun Prozent groß war.

    Im Dax erholten sich Rheinmetall mit einem Kursgewinn von fast drei Prozent von ihrem Jahrestief. Hensoldt , Renk und TKMS zogen im MDax zwischen 2,5 und fünf Prozent an. Titel von BAE Systems gewannen in London 3,5 Prozent an Wert.

    JPMorgan-Analyst David Perry verwies bei Leonardo auf neue Zielsetzungen bis 2030, die "sehr deutlich über dem Analystenkonsens" lägen. Er betonte außerdem, dass die Zielsetzungen der Italiener einige weitere Treiber noch nicht berücksichtigt hätten. Perry erwähnte dabei Zukäufe wie die anstehende Übernahme von Iveco Defence Vehicles und einen potenziell anziehenden US-Verteidigungshaushalt./tih/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,85 % und einem Kurs von 26,73 auf Tradegate (12. März 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -6,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 71,78 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.057,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +8,77 %/+47,15 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
