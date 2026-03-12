    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPowermax Minerals AktievorwärtsNachrichten zu Powermax Minerals
    Powermax Minerals meldet Ergebnisse der REE-Auswertung von Boden- und Gesteinsproben im Projekt Cameron in British Columbia

    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Toronto, Ontario – 12. März 2026 / IRW-Press / Powermax Minerals Inc. (CSE: PMAX) (OTCQB: PWMXF) (FWB: T23) („Powermax“ oder das „Unternehmen“) kann über erfreuliche Ergebnisse zum Seltenerdmetallgehalt (REE) im Rahmen der jüngsten Boden- und oberflächennahen Gesteinsprobenahmen  aus dem REE-Konzessionsgebiet Cameron berichten. Das Projektgelände liegt rund 40 km südlich von Revelstoke in British Columbia, entlang des Highway 23 und unweit des Columbia River. Die Ergebnisse deuten auf das Vorkommen einer Seltenerdmetallmineralisierung in Verbindung mit Pegmatiten vom NYF-Typ hin und ermöglichen die Definition mehrerer vorrangiger Explorationsziele für nachfolgende Erkundungsarbeiten.

     

    Ergebnisse der Bodenprobenahmen

     

    Das Unternehmen hat in vorrangigen Zielzonen der REE-Konzession Cameron ein Bodenprobenahmeprogramm zur Bestimmung der geochemischen Eigenschaften durchgeführt. Das Programm ergab Seltenerdoxid-Gesamtwerte (TREO) zwischen rund 135 ppm und 2.840 ppm, der Durchschnittswert betrug rund 340 ppm TREO. Mehrere Proben wiesen hohe anomale TREO-Werte von über 400 ppm auf, der höchste Wert lag bei 2.840 ppm TREO.

     

    Die Ergebnisse der Bodenprobenahmen zeigen einen von Norden nach Süden verlaufenden Korridor mit erhöhten REE-Werten, der mehr als einen Kilometer lang ist und mit den kartierten Pegmatiten und historischen Thorium-Uran-Vorkommen in den Aufschlusszonen im Projekt Cameron (Jenkins) korreliert. Laut der Karte mit den TREO-Anomalien finden sich innerhalb der Konzessionsgruppe Cameron REE 2 ganze Cluster von Proben mit ausgeprägten Anomalien, was auf das Vorkommen einer potenziellen REE-Quelle im Grundgebirge unterhalb der flachen Deckschicht hindeutet.

     

    Abbildung 1: TREO-Auswertung der Gesteinsproben.

     

    Ergebnisse der Gesteinsprobenahmen an der Oberfläche

     

    Die nachfolgenden Prospektionsarbeiten und Gesteinsprobenahmen aus Pegmatitausbissen lieferten anomale REE-Werte, was auf das Vorkommen einer REE-Mineralisierung im Grundgebirge hindeutet.

     

    Die TREO-Werte in den oberflächennahen Gesteinsproben lagen in einem Bereich zwischen weniger als 36 ppm und 740 ppm TREO, wobei mehrere Proben über 100 ppm TREO enthielten. Die mineralreichste Gesteinsprobe wies 741 ppm TREO auf, die Werte weiterer Proben lagen zwischen 526 ppm und 741 ppm TREO.

    Seite 1 von 5 




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
