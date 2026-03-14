+1.694,72%: Die 3 ETFs mit der höchsten Rendite in den letzten 10 Jahren!

Fast 1.700 Prozent Rendite in nur zehn Jahren mit einem ETF? Ja, das ist möglich. Laut YCharts, einem Anbieter von Software zur Erstellung von Anlageanalysen und -vorschlägen, sind diese drei ETFs die Renditechampions der letzten zehn Jahre.

Mit einer Rendite von 1.694,72 Prozent in den letzten zehn Jahren (vom 1. März 2016 bis zum 28. Februar 2026) trägt der VanEck Semiconductor ETF (SMH) die Performance-Krone. Er investiert hauptsächlich in Unternehmen aus dem Bereich der Halbleitertechnik. Dieser Sektor erlebte aufgrund des anhaltenden Wachstums der Technologiebranche und der steigenden Nachfrage nach Mikrochips einen enormen Boom. Mit einer jährlichen Rendite von 33,47 Prozent konnte der SMH seinen Anlegern außergewöhnliche Gewinne verschaffen.

2. Platz: iShares Semiconductor ETF (SOXX): +1286,98 Prozent Rendite

Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) folgt mit einer beeindruckenden Performance von 1286,98 Prozent über den Zeitraum von zehn Jahren. Auch dieser Fonds setzt auf den Halbleitersektor und profitiert von der steigenden Bedeutung dieser Technologie in fast allen Bereichen der modernen Wirtschaft – von Smartphones und Autos bis hin zu Industrieanlagen. Mit einer jährlichen Rendite von 30,08 Prozent zählt der SOXX zu den besten Sektorfonds auf dem Markt.

3. Platz: Invesco Semiconductors ETF (PSI):+1219,28 % Prozent Rendite

Ein weiterer ETF, der von der Halbleiter-Renaissance profitierte, ist der Invesco Semiconductors ETF (PSI). Mit einer Rendite von 1.219,28 Prozent in den letzten zehn Jahren zeigt auch dieser Fonds, wie stark der Halbleitersektor gewachsen ist. PSI hat Anlegern eine jährliche Rendite von 29,43 Prozent beschert und unterstreicht damit seine Attraktivität als langfristige Investition.

Doch wie immer gilt: Vergangene Renditen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen – und das trifft auch auf ETFs zu.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



