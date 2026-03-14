    StartseitevorwärtsETFsvorwärtsVanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF ETFvorwärtsNachrichten zu VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF

    Gewinner der Börsengeschichte

    545 Aufrufe 545 0 Kommentare 0 Kommentare

    +1.694,72%: Die 3 ETFs mit der höchsten Rendite in den letzten 10 Jahren!

    Nicht nur Einzelaktien, sondern auch ETFs können hohe Renditen bringen. Laut YCharts haben diese drei ETFs in den letzten zehn Jahren die besten Renditen erzielt. Gewinner der Börsengeschichte.

    Gewinner der Börsengeschichte - +1.694,72%: Die 3 ETFs mit der höchsten Rendite in den letzten 10 Jahren!
    Foto: CFOTO - CFOTO

    Fast 1.700 Prozent Rendite in nur zehn Jahren mit einem ETF? Ja, das ist möglich. Laut YCharts, einem Anbieter von Software zur Erstellung von Anlageanalysen und -vorschlägen, sind diese drei ETFs die Renditechampions der letzten zehn Jahre. 

    1. Platz: VanEck Semiconductor ETF (SMH): +1.694,72 Prozent Rendite

    Mehr als 2.500 ETFs
    unserer Premiumpartner Amundi, SPDR und Xtrackers bereits ab 0 EUR
    (ab 500 EUR Ordervolumen über gettex zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten)
    SMARTBROKER+ entdecken

    Mit einer Rendite von 1.694,72 Prozent in den letzten zehn Jahren (vom 1. März 2016 bis zum 28. Februar 2026) trägt der VanEck Semiconductor ETF (SMH) die Performance-Krone. Er investiert hauptsächlich in Unternehmen aus dem Bereich der Halbleitertechnik. Dieser Sektor erlebte aufgrund des anhaltenden Wachstums der Technologiebranche und der steigenden Nachfrage nach Mikrochips einen enormen Boom. Mit einer jährlichen Rendite von 33,47 Prozent konnte der SMH seinen Anlegern außergewöhnliche Gewinne verschaffen.

    2. Platz: iShares Semiconductor ETF (SOXX): +1286,98 Prozent Rendite

    Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) folgt mit einer beeindruckenden Performance von 1286,98 Prozent über den Zeitraum von zehn Jahren. Auch dieser Fonds setzt auf den Halbleitersektor und profitiert von der steigenden Bedeutung dieser Technologie in fast allen Bereichen der modernen Wirtschaft – von Smartphones und Autos bis hin zu Industrieanlagen. Mit einer jährlichen Rendite von 30,08 Prozent zählt der SOXX zu den besten Sektorfonds auf dem Markt.

    3. Platz: Invesco Semiconductors ETF (PSI):+1219,28 % Prozent Rendite

    Ein weiterer ETF, der von der Halbleiter-Renaissance profitierte, ist der Invesco Semiconductors ETF (PSI). Mit einer Rendite von 1.219,28 Prozent in den letzten zehn Jahren zeigt auch dieser Fonds, wie stark der Halbleitersektor gewachsen ist. PSI hat Anlegern eine jährliche Rendite von 29,43 Prozent beschert und unterstreicht damit seine Attraktivität als langfristige Investition.

    Doch wie immer gilt: Vergangene Renditen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen – und das trifft auch auf ETFs zu.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gewinner der Börsengeschichte +1.694,72%: Die 3 ETFs mit der höchsten Rendite in den letzten 10 Jahren! Nicht nur Einzelaktien, sondern auch ETFs können hohe Renditen bringen. Laut YCharts haben diese drei ETFs in den letzten zehn Jahren die besten Renditen erzielt. Gewinner der Börsengeschichte.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     