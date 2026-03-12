AKTIE IM FOKUS
K+S stark - Guter Ausblick und ohnehin Kriegsgewinner
- K+S +8% nahe Vorjahreshoch ~17€; seit Iran +13%
- Experten loben Ziele; MDax verlor knapp 7% nur
- 10% Kapazität Nahost; Hormus↑ Schwefelbedarf .
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von K+S haben sich am Donnerstagvormittag mit plus 8 Prozent ihrem Vorjahreshoch bei etwas mehr als 17 Euro genähert. Die Papiere des Herstellers von Kali-Dünger haben seit dem Kriegsausbruch im Iran inzwischen fast 13 Prozent gewonnen, während der MDax rund 7 Prozent verlor. Experten lobten Morgen die Jahresziele der Kasseler, die leicht über den Erwartungen lägen.
Die im Vergleich zum Index bessere Entwicklung seit Beginn des Iran-Kriegs erklärt Sebastian Satz von der Citigroup damit, dass knapp 10 Prozent der Kali-Kapazitäten aus Nahost stammten. Die Schließung der Straße von Hormus - ansonsten vor allem als Nadelöhr der globalen Energieversorgung in aller Munde - sei zudem bedeutend für den Schwefel-Bedarf.
Schwefel ist wichtiger Bestandteil des Kaliumsulfat-Spezialdüngers. Ein hoher Schwefel-Preis komme K+S unter dem Strich also zugute, so Satz./ag/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 29.426 auf Ariva Indikation (12. März 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um +13,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,64 %.
Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,99 Mrd..
K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,333EUR.
Das kommt der Cash-Cow Morton Salt zu Gute, die EHEMALS K+S gehörte und vermutlich 1 Mrd+ EBTA alleine erwirtschaftet.
So Freunde, K+S hat sich mit dem BUND bei der Haldenabdeckung verständigt.
- Welche LEGITMATION hat der BUND als VEREIN (e.V.) hier als Verhandlungsführer für was denn aufzutreten?
- Welche Zusagen Bild: //img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif wurden hier getroffen.
