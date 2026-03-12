DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 82 auf 77 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien seien nach dem schwachen Ausblick - gerade für das erste Quartal - auf das Niveau vom Jahresbeginn gefallen, schrieb Tom Sykes in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar mit dem Titel "Value im Nebel". Die Anleger sorgten sich aktuell besonders um die 5 Prozent Geschäftsanteil in Nahost, aber auch die restlichen 95 Prozent. Die Aktienbewertung preise allerdings bereits zweistellig sinkende Ergebniserwartungen und einen Ölpreis von 100 Dollar ein./ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 70,86EUR auf Tradegate (12. März 2026, 11:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 77
Kursziel alt: 82
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 77
Kursziel alt: 82
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte