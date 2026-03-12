Sitka Gold - Gold- und Silber-Assets in den USA jetzt eigenständig!

Die kanadische Goldgesellschaft Sitka Gold (WKN A2JG70 / TSXV SIG) stellt die Weichen für eine Neuordnung seines Projektportfolios. Das Unternehmen hat Pläne eingeleitet, sein Goldprojekt Alpha in Nevada sowie das Gold- und Silberprojekt BurroCreek in Arizona in eine neue, noch zu benennende Explorationsgesellschaft auszugliedern. Mit diesem Schritt will Sitka die eigene Struktur stärker auf das RC Goldprojekt im Yukon ausrichten, das inzwischen seit einiger Zeit den klaren operativen Schwerpunkt des Unternehmens bildet.

Im Zentrum der geplanten Transaktion steht damit eine Trennung zweier Aufgabenbereiche. Während Sitka Gold seine personellen und finanziellen Ressourcen künftig noch gezielter auf die Weiterentwicklung von RC Gold konzentrieren will, soll die neue Gesellschaft die Projekte in Nevada und Arizona mit einem eigenen Managementteam vorantreiben. Nach Vorstellung des Unternehmens sollen so zwei eigenständige Gesellschaften entstehen, die jeweils mit eigener Strategie, eigener Kapitalallokation und eigener technischer Führung arbeiten.

Die Ausgliederung soll dabei über einen so genannten Arrangement-Plan umgesetzt werden. Zudem ist vorgesehen, die neue Gesellschaft an der TSX Venture Exchange oder alternativ an der Canadian Securities Exchange zu notieren. Die konkrete Kapitalstruktur und das Umtauschverhältnis, zu dem Aktionäre von Sitka Gold Anteile an der neuen Gesellschaft erhalten sollen, stehen noch nicht fest und sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Sitka Gold richtet den Blick noch stärker auf das RC Gold-Projekt

Der Schritt unterstreicht, welche Bedeutung das RC Gold-Projekt für Sitka Gold inzwischen hat. Das Unternehmen begründet die geplante Aufspaltung damit, dass das Projekt im Yukon einen Entwicklungsstand erreicht habe, der volle Aufmerksamkeit verlange. Genannt werden in diesem Zusammenhang vor allem die weitere Ausweitung der Ressource sowie technische Studien.

Gleichzeitig sieht Sitka Gold in den Projekten in Nevada und Arizona weiterhin eigenständiges Explorationspotenzial, das nach Ansicht des Boards jedoch eine andere operative und strategische Betreuung erfordert. Die geplante Trennung soll deshalb nicht als Abkehr von diesen Vermögenswerten verstanden werden, sondern als Versuch, deren Weiterentwicklung in eine eigenständige Struktur zu überführen. Sitka will nach Abschluss der Transaktion nach eigenen Angaben eng mit der neuen Gesellschaft verbunden bleiben und dabei auf die Erfahrung der bestehenden Unternehmens- und Technikteams zurückgreifen.

Der Arrangement-Plan muss allerdings zunächst mehrere Hürden nehmen. Erforderlich sind die Zustimmung der Aktionäre, die gerichtliche Bestätigung sowie die Freigabe durch die Börse. Sitka Gold will das Vorhaben bei einer noch anzukündigenden Sonderversammlung den Anteilseignern zur Abstimmung vorlegen. Erst danach könnte die Ausgliederung und die geplante Börsennotierung der neuen Gesellschaft erfolgen.

Alpha Gold in Nevada soll in die neue Gesellschaft eingebracht werden

Ein zentraler Bestandteil der geplanten neuen Gesellschaft ist das Alpha-Goldprojekt in Nevada, das sich vollständig im Besitz von Sitka Gold befindet. Die Liegenschaft liegt in Eureka County entlang der südöstlichen Fortsetzung des Cortez Gold Trends, rund 40 Kilometer südöstlich der Barrick/Newmont-Mine Cortez. Das Projekt umfasst 239 zusammenhängende Claims mit einer Fläche von etwa 4.780 Acres und ist über eine unbefestigte Straße westlich des Nevada State Highway 278 erreichbar.

Für Sitka Gold ist Alpha Gold ein Projekt in einem strukturell geprägten Gebiet für Carlin-Typ-Goldmineralisierung. Das geologische Modell basiert auf regionalen Faltentrends, die in Nevada als wichtige Strukturelemente für Carlin-Lagerstätten gelten. Nach Darstellung des Unternehmens wurde die Projektfläche ausgewählt, weil dort die großräumige Pine-Valley-Antiklinale auf nordöstlich verlaufende Faltentrends trifft. Von Bedeutung ist zudem, dass die Gesteine durch spätere Dehnungstektonik abgesenkt wurden, wodurch Bedingungen entstanden sein könnten, die für die Bildung und Erhaltung einer Carlin-Typ-Lagerstätte günstig sind.

Seit 2020 hat Sitka Gold auf Alpha Gold fünf Bohrprogramme mit insgesamt 5.144 Metern in 15 weit auseinanderliegenden Bohrlöchern abgeschlossen. Ziel war die Untersuchung des obersten von zwei aussichtsreichen stratigraphischen Paketen, in denen auch weiter nördlich gelegene Lagerstätten mineralisiert sind. Nach Unternehmensangaben wurde in sämtlichen Bohrungen Carlin-artige Mineralisierung und Alteration angetroffen. Als ein herausgehobenes Ergebnis nennt Sitka 1,21 Gramm Gold pro Tonne über 21,3 Meter, einschließlich 4,62 g/t Gold über 1,5 Meter in Bohrloch AG22-10.

Burro Creek ergänzt das Spin-out-Portfolio um Gold und Silber in Arizona

Das zweite Projekt, das in die neue Gesellschaft eingebracht werden soll, ist das Gold- und Silberprojekt Burro-Creek in Arizona. Auch diese Liegenschaft ist zu 100 % im Besitz von Sitka Gold. Sie liegt im Greenwood Mining District in Mohave County, umfasst vier patentierte Claims und 35 Lode Claims auf rund 287 Hektar und ist über eine kurze Zufahrtsstraße westlich des Highway 93 erreichbar. Straßenanbindung und Stromversorgung gehören laut den vorliegenden Angaben zu den infrastrukturellen Vorteilen des Projekts.

Burro Creek blickt auf eine lange Explorationsgeschichte zurück, die mehr als 200 Jahre umfasst. Modernere Programme fanden zwischen 1981 und 1988, zwischen 2008 und 2013 sowie 2019 bis 2020 statt. Ein Bohrprogramm aus dem Jahr 2008 mit 33 Bohrlöchern über insgesamt 2.565 Meter zielte darauf ab, historische Ergebnisse für die Burro-Lagerstätte zu bestätigen und zu aktualisieren.

Für das Projekt liegt zudem eine historische Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2011 vor. Diese beziffert die Vorkommen in der Kategorie angezeigt auf 2,33 Millionen Tonnen mit 1,01 g/t Gold und 36,77 g/t Silber, entsprechend 122.491 Unzen Gold. Die geschlussfolgerte historische Ressource wird mit 2,25 Millionen Tonnen bei 0,60 g/t Gold und 30,95 g/t Silber beziehungsweise 81.304 Unzen Gold angegeben. Sitka Gold betont jedoch, dass eine qualifizierte Person nicht genügend Arbeit durchgeführt hat, um diese historische Schätzung als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve einzustufen.

Zusätzliche Bohrungen aus den Jahren 2019 und 2020 erweiterten die Datenbasis weiter. In zehn Bohrlöchern über insgesamt 1.000 Meter wurde die südliche Fortsetzung der Burro-Creek-Vererzung getestet. Genannt werden dabei unter anderem 41,1 Meter mit 1,15 g/t Gold und 51,30 g/t Silber, einschließlich 18,8 Meter mit 2,20 g/t Gold und 72,86 g/t Silber in Bohrloch BC19-056. Hinzu kommen 28,2 Meter mit 1,02 g/t Gold und 10,91 g/t Silber in Bohrloch BC20-061, einschließlich 4,33 Meter mit 3,12 g/t Gold und 6,37 g/t Silber.

Sitka Gold will zwei fokussierte Gesellschaften schaffen

Mit der geplanten Ausgliederung verfolgt Sitka letztlich das Ziel, zwei klar fokussierte Unternehmen zu schaffen: eines mit dem Schwerpunkt auf dem RC Gold-Projekt im Yukon und eines mit den Explorationsprojekten in Nevada und Arizona. Die neue Gesellschaft soll nach der Abspaltung über ausreichende Mittel für den unmittelbaren Bedarf und das Betriebskapital verfügen. Darüber hinaus könnte sie eine Privatplatzierung prüfen, um künftige Arbeitsprogramme zu finanzieren. Nach dem Spin-out sollen auf Seiten der neuen Gesellschaft die in den technischen Berichten von 2025 umrissenen Explorationsprogramme für Alpha Gold und Burro Creek weiterverfolgt werden.

Unserer Ansicht nach schlägt das Management von Sitka Gold mit der heutigen Ankündigung den richtigen Weg ein. Das Interesse des Marktes konzentriert sich – zu Recht – auf RC Gold mit seinen jetzt mehr als 5 Mio. Unzen Gold (!) über alle Ressourcenkategorien hinweg und dem rasanten Wachstum der Vorkommen, das mit den allein für 2026 geplanten 60.000 Bohrmetern eher noch zunehmen dürfte. Entsprechend gesteht man dem Unternehmen von CEO Cor Coe für Alpha und Burro Creek bislang unserer Ansicht nach so gut wie keinen Wert zu. Die Zusammenlegung beider Assets in einer neuen Gesellschaft sollte das, vor allem da der Goldpreis nach wie vor jenseits der Marke von 5.000 USD pro Unze notiert, hoffentlich ändern.

