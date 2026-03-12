    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNewcore Gold AktievorwärtsNachrichten zu Newcore Gold
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Newcore Gold erweitert Bohrprogramm auf 60.000 Meter im Enchi-Goldprojekt in Ghana

    Newcore Gold erweitert Bohrprogramm auf 60.000 Meter im Enchi-Goldprojekt in Ghana
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    12. März 2026, Vancouver, BC – Newcore Gold Ltd. („Newcore” oder das „Unternehmen”) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) (- https://www.commodity-tv.com/play/newcore-gold-major-drill-program-in- ... -) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen aufgrund der bisherigen Erfolge bei den Bohrungen im Rahmen seines Enchi-Goldprojekts („Enchi” oder das „Projekt”) in Ghana und zusätzlicher Bareinnahmen in Höhe von etwa 10 Millionen Dollar aus der Ausübung von Optionsscheinen, die vor ihrem Ablauf am 27. Februar 2026 ausgeübt wurden, das aktuelle Bohrprogramm auf 60.000 Meter erweitert hat und nun drei aktive Bohrgeräte vor Ort im Einsatz sind.

     

    Luke Alexander, President und CEO von Newcore, erklärte: „Wir freuen uns, dass wir über eine starke Cash-Position verfügen, um die Entwicklung unseres Goldprojekts Enchi weiter voranzutreiben und gleichzeitig das Potenzial des Gebiets durch Bohrungen zu erschließen. Da die Vor-Machbarkeitsstudie bereits in vollem Gange ist und planmäßig bis Ende Juni 2026 abgeschlossen sein wird, haben wir den Schwerpunkt unserer Bohrungen auf die Ermittlung des längerfristigen Wachstumspotenzials in Enchi innerhalb der hochgradigen Strukturen verlagert, die sich in die Tiefe erstrecken. Wir haben ein arbeitsreiches Jahr vor uns, in dem wir uns neben der Exploration auf die Projektentwicklung konzentrieren, um das Potenzial unseres Goldprojekts Enchi in Ghana weiter auszuschöpfen.“

     

    Greg Smith, Vice President of Exploration von Newcore, erklärte: „Wir haben ein arbeitsreiches Jahr vor uns, da die Bohrungen in Enchi mit Schwerpunkt auf dem Ressourcenwachstum fortgesetzt werden. Derzeit läuft ein erweitertes 60.000-Meter-Bohrprogramm, und drei Bohrgeräte sind vor Ort im Einsatz. Die erste Phase unseres Bohrprogramms lieferte starke Ergebnisse bei der Suche nach flachen Goldmineralisierungen und zeigte eine starke Kontinuität und breite Mineralisierungszonen innerhalb der ersten 100 vertikalen Meter. Da sich das Bohrprogramm in Enchi nun in der zweiten Phase befindet und auf Mineralisierungen unterhalb einer vertikalen Tiefe von 200 Metern abzielt, freuen wir uns darauf, auf den spannenden ersten Diamantbohrergebnissen aufzubauen, während wir das Potenzial für höhere Gehalte in der Tiefe nachweisen.“

    Seite 1 von 5 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Newcore Gold erweitert Bohrprogramm auf 60.000 Meter im Enchi-Goldprojekt in Ghana 12. März 2026, Vancouver, BC – Newcore Gold Ltd. („Newcore” oder das „Unternehmen”) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) (- https://www.commodity-tv.com/play/newcore-gold-major-drill-program-in-2026-and-pfs-coming-in-june/ -) freut sich bekannt zu geben, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     