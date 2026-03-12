Newcore Gold erweitert Bohrprogramm auf 60.000 Meter im Enchi-Goldprojekt in Ghana

12. März 2026, Vancouver, BC – Newcore Gold Ltd. („Newcore” oder das „Unternehmen”) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) (- https://www.commodity-tv.com/play/newcore-gold-major-drill-program-in- ... -) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen aufgrund der bisherigen Erfolge bei den Bohrungen im Rahmen seines Enchi-Goldprojekts („Enchi” oder das „Projekt”) in Ghana und zusätzlicher Bareinnahmen in Höhe von etwa 10 Millionen Dollar aus der Ausübung von Optionsscheinen, die vor ihrem Ablauf am 27. Februar 2026 ausgeübt wurden, das aktuelle Bohrprogramm auf 60.000 Meter erweitert hat und nun drei aktive Bohrgeräte vor Ort im Einsatz sind.

Luke Alexander, President und CEO von Newcore, erklärte: „Wir freuen uns, dass wir über eine starke Cash-Position verfügen, um die Entwicklung unseres Goldprojekts Enchi weiter voranzutreiben und gleichzeitig das Potenzial des Gebiets durch Bohrungen zu erschließen. Da die Vor-Machbarkeitsstudie bereits in vollem Gange ist und planmäßig bis Ende Juni 2026 abgeschlossen sein wird, haben wir den Schwerpunkt unserer Bohrungen auf die Ermittlung des längerfristigen Wachstumspotenzials in Enchi innerhalb der hochgradigen Strukturen verlagert, die sich in die Tiefe erstrecken. Wir haben ein arbeitsreiches Jahr vor uns, in dem wir uns neben der Exploration auf die Projektentwicklung konzentrieren, um das Potenzial unseres Goldprojekts Enchi in Ghana weiter auszuschöpfen.“

Greg Smith, Vice President of Exploration von Newcore, erklärte: „Wir haben ein arbeitsreiches Jahr vor uns, da die Bohrungen in Enchi mit Schwerpunkt auf dem Ressourcenwachstum fortgesetzt werden. Derzeit läuft ein erweitertes 60.000-Meter-Bohrprogramm, und drei Bohrgeräte sind vor Ort im Einsatz. Die erste Phase unseres Bohrprogramms lieferte starke Ergebnisse bei der Suche nach flachen Goldmineralisierungen und zeigte eine starke Kontinuität und breite Mineralisierungszonen innerhalb der ersten 100 vertikalen Meter. Da sich das Bohrprogramm in Enchi nun in der zweiten Phase befindet und auf Mineralisierungen unterhalb einer vertikalen Tiefe von 200 Metern abzielt, freuen wir uns darauf, auf den spannenden ersten Diamantbohrergebnissen aufzubauen, während wir das Potenzial für höhere Gehalte in der Tiefe nachweisen.“