RBC stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Die bestätigte Zielmarke für die Rendite auf das materielle (ROTE) in diesem Jahr übertreffe die Konsensschätzung, schrieb Anke Reingen am Donnerstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,09 % und einem Kurs von 26,12EUR auf Tradegate (12. März 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Anke Reingen
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
