JEFFERIES stuft GENERALI SPA auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Versicherer habe mit der Kapitalausstattung erneut positiv überrascht, schrieb Philip Kett in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Solvabilitätsquote liege über der Konsensschätzung, hierauf dürften sich die Blicke am Markt richten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 33,65EUR auf Tradegate (12. März 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: GENERALI SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28,50
Kursziel alt: 28,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
