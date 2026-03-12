JEFFERIES stuft GENERALI SPA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Versicherer habe mit der Kapitalausstattung erneut positiv überrascht, schrieb Philip Kett in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Solvabilitätsquote liege über der Konsensschätzung, hierauf dürften sich die Blicke am Markt richten./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 33,65EUR auf Tradegate (12. März 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.