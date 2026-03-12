BERNSTEIN RESEARCH stuft JCDecaux auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 19,30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Annick Maas attestierte dem Werbedienstleister ein starkes Zahlenwerk. Das prozentuale Umsatzplus im vierten Quartal habe die Konsensschätzung um mehr als das Doppelte überboten, so die Expertin am Donnerstag./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 06:32 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 06:32 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,59 % und einem Kurs von 18,60EUR auf Tradegate (12. März 2026, 11:41 Uhr) gehandelt.



