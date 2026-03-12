Brokerwahl 2026 – Ihre Stimme für SMARTBROKER+

Es hat sich eingebürgert, bevor man etwas kauft oder eine Dienstleistung in Anspruch nimmt, zuerst nach Testergebnissen oder Empfehlungen im Internet zu schauen. Das ist im Bereich Brokerage nicht anders – gerade, wenn es um’s Geld geht, ist vielen Verbrauchern die Einschätzung anderer Nutzer wichtig.

Hier setzt auch die jährlich stattfindende BrokerWahl, betrieben durch Ernsting.com, an. Noch bis zum 31. März 2026 haben Nutzer die Möglichkeit, „ihren“ Broker zu bewerten und damit auch anderen Verbrauchern eine Hilfestellung zu geben.

Nutzer können in Kategorien wie zum Beispiel Online-Broker, Daytrade Broker oder ETF-Broker ihren Lieblingsbroker bewerten. Aus den abgegebenen Votings wird ein Gesamtbroker gewählt. In den Einzelkategorien kann dann jeweils ein Spezialbroker gewinnen. Entscheidend sind rein die Bewertungen der Teilnehmer, weitere Vergleiche oder Experteneinschätzungen gibt es nicht. Also: Hier kommen die Broker-Kunden wirklich direkt zu Wort.

Attraktive Preise zu gewinnen

Als Dankeschön für die Teilnahme gibt es auch etwas zu gewinnen. Die Preise werden verlost. Hauptpreis ist ein 5.000 Euro-Trading-Depot.

Und warum sollte man nun für SMARTBROKER+ stimmen?

Ganz einfach: SMARTBROKER+ überzeugt nicht nur viele zufriedene Kunden, sondern auch unabhängige Tester: Laut Stiftung Warentest Finanzen (12/2025) ist SMARTBROKER+ Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Die App ist intuitiv gestaltet bietet ein breites Leistungsspektrum. Damit richtet sich SMARTBROKER + sowohl an Einsteiger als auch für erfahrene Heavy-Trader, die ihre Anlageentscheidungen schnell und kostenbewusst umsetzen möchten.

Das spricht für SMARTBROKER+:

Kostenloses Depot

Handeln ab 0 € (ab 500 € Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten)

Weltweit investieren über rund 30 nationale und internationale Handelsplätze

Aktien, Anleihen, ETCs, ETFs, Derivaten, Fonds und mehr Große Auswahl anund mehr

Flexible Ordertypen wie Markt-, Limit-, Stopp-Loss oder Realtime-Order

Weitere Informationen zur BrokerWahl gibt es direkt hier. Jetzt mitmachen!