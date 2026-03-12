    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSibanye Stillwater AktievorwärtsNachrichten zu Sibanye Stillwater
    Änderungen im Vorstand und Aktualisierung der Ruhestandsregelung

    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Johannesburg, 12. März 2026: Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW) informiert seine Aktionäre über die folgenden vom Vorstand genehmigten Entwicklungen im Bereich der Unternehmensführung:

     

    1. Struktur der Ausschüsse des Verwaltungsrats und Änderung auf fünf Ausschüsse
      1. Im Anschluss an die jährliche Überprüfung der Wirksamkeit der Unternehmensführung und im Einklang mit den Vereinfachungsbemühungen innerhalb der gesamten Gruppe hat der Vorstand Änderungen an seiner Ausschussstruktur beschlossen, die mit Ablauf der für den 28. Mai 2026 geplanten Jahreshauptversammlung 2026 (AGM) in Kraft treten. Der Vorstand teilt mit, dass er fünf Vorstandsausschüsse betreiben wird:

    -          Prüfungs- und Risikoausschuss (neu zusammengelegt)

    -          Vergütungsausschuss

    -          Ausschuss für Soziales, Ethik und Nachhaltigkeit

    -          Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit

    -          Nominierungs- und Governance-Ausschuss

    1. Im Rahmen dieser Überprüfung wurden der Prüfungsausschuss und der Risikoausschuss zu einem einzigen Prüfungs- und Risikoausschuss zusammengelegt, um die integrierte Überwachung der finanziellen, operativen und strategischen Risiken zu verbessern.
    2. Der Verwaltungsrat hat ferner beschlossen, den Investitionsausschuss mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung aufzulösen. Angelegenheiten, die zuvor an den Investitionsausschuss delegiert wurden, werden künftig direkt vom Verwaltungsrat behandelt, darunter auch wesentliche Investitions- oder Veräußerungsentscheidungen.
    1. Wechsel im Vorsitz des Verwaltungsratsausschusses

    Mit Ausnahme des Vergütungsausschusses bleiben alle Ausschussvorsitzenden unverändert:

    1. Timothy Cumming, der aus dem Verwaltungsrat ausscheidet und sich bei der Hauptversammlung nicht zur Wiederwahl stellt; und
    2. Keith Rayner wurde mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses ernannt.
    3. Terence Nombembe, Vorsitzender des Prüfungsausschusses, wird den Vorsitz des kombinierten Prüfungs- und Risikoausschusses übernehmen. Alle Mitglieder des kombinierten Prüfungs- und Risikoausschusses sind als unabhängige nicht geschäftsführende Direktoren bestätigt.
    1. Aktualisierung der Richtlinie zum Ausscheiden von Direktoren

    Der Vorstand hat die altersbedingte Altersgrenze für nicht geschäftsführende Direktoren aus seinem Governance-Rahmenwerk gestrichen. Alle Direktoren werden einer jährlichen Eignungs- und Leistungsbeurteilung unterzogen, die im Einklang mit guter Unternehmensführung und den JSE-Notierungsanforderungen steht.

     

    Ausführlichere Informationen zur Zusammensetzung des Vorstands, zur Mitgliedschaft in Ausschüssen und zu Verbesserungen der Unternehmensführung werden im Integrierten Bericht 2025 enthalten sein. Diese Bekanntmachung erfolgt gemäß Abschnitt 6.71 der JSE-Notierungsanforderungen.

     

    Über Sibanye-Stillwater

     

    Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem vielfältigen Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und beteiligt sich an führenden Betrieben zur Wiederaufbereitung von Bergbauabfällen.

     

    Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat sich auch auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen diversifiziert und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau seines weltweiten Engagements im Bereich Recycling und Aufbereitung von Abraum gestärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com

     

    Ansprechpartner für Investor Relations:

    E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

    James Wellsted

    Executive Vice President: Investor Relations und Unternehmensangelegenheiten

    Tel.: +27 (0) 83 453 4014

    Website: www.sibanyestillwater.com

     

    In Europa

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

    LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater

    Facebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwater

    YouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos

    X: https://twitter.com/SIBSTILL

     

    Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

     

    Sibanye Stillwater Limited

    Eingetragen in der Republik Südafrika

    Registrierungsnummer 2014/243852/06

    Aktiencodes: SSW (JSE) und SBSW (NYSE)

    ISIN – ZAE000259701

    Emittentencode: SSW

    („Sibanye-Stillwater”, „das Unternehmen” und/oder „die Gruppe”)

     

    Eingetragene Adresse:

    Constantia Office Park

    Bridgeview House 

    Gebäude 11

    Erdgeschoss

    Ecke 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road

    Weltevreden Park

    1709

     

    Postanschrift:

    Private Bag X5

    Westonaria

    1780

     

    Tel. +27 11 278 9600

    Fax +27 11 278 9863

     

    Website: www.sibanyestillwater.com

     

    HAFTUNGSAUSSCHLUSS

     

    ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

     

    Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der „Safe Harbour“-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Präsentation, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie „werden“, „würden“, „erwarten“, „prognostizieren“, „potenziell“, „könnten“, „könnten“, „glauben“, „anstreben“, „voraussehen“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „schätzen“ und ähnlichen Begriffen zu erkennen.

     

    Diese zukunftsgerichteten Aussagen, darunter unter anderem solche, die sich auf die zukünftige Finanzlage, Geschäftsstrategien und andere strategische Initiativen, Geschäftsaussichten, Branchenprognosen, Produktions- und Betriebsrichtlinien, Klima- und ESG-bezogene Ziele und Kennzahlen sowie Pläne und Ziele für zukünftige Operationen, Projektfinanzierungen und den Abschluss oder die erfolgreiche Integration von Akquisitionen, sind notwendigerweise Schätzungen, die die beste Einschätzung der Geschäftsleitung von Sibanye-Stillwater widerspiegeln. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ergebnisse wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Daher sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen unter Berücksichtigung verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derjenigen, die im Integrierten Bericht 2024 von Sibanye-Stillwater und im Jahresbericht auf Formular 20-F, der am 25. April 2025 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde (SEC-Aktenzeichen 333-234096), dargelegt sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Präsentation. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab (sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist).

     

    Websites

     

    Verweise in dieser Mitteilung auf Informationen auf Websites (und/oder Social-Media-Seiten) dienen lediglich als Hilfe zur Lokalisierung dieser Informationen und sind nicht Bestandteil dieser Mitteilung.


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

