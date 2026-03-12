DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hugo Boss auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hugo Boss nach Zahlen von 37 auf 42 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Modeunternehmen habe solide Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Boss sei es gelungen, die Lager zu räumen, auch wenn das die Marge etwas gedrückt habe./mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 36,33EUR auf Tradegate (12. März 2026, 11:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Michael Kuhn
Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 37
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
