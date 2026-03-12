IEA sieht beispiellose Ölversorgungsstörung durch Iran-Krieg

PARIS (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg sorgt nach Angaben der Internationalen Energieagentur IEA für eine beispiellose Störung der Ölversorgung. Der Krieg schaffe die "größte Versorgungsstörung in der Geschichte des globalen Ölmarktes", schreibt die IEA in einer Zusammenfassung ihres monatlichen Ölmarktberichts. Die Golfstaaten hätten die Ölproduktion um mindestens zehn Millionen Barrel pro Tag heruntergefahren, maßgeblich, weil der Transport durch die wichtige Straße von Hormus fast zum Erliegen gekommen ist.

Die IEA vermutet, dass die Versorgungsausfälle ohne eine rasche Wiederaufnahme des Verkehrsflusses weiter zunehmen. Für den März rechnet die IEA mit einer um acht Millionen Barrel pro Tag niedrigeren Ölversorgung weltweit. Die Organisation geht von einer täglichen Rohöl-Nachfrage von gut 100 Millionen Barrel aus.