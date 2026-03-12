Metzler belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 38 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,53 % und einem Kurs von 22,68 auf Tradegate (12. März 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +15,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,01 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von +36,20 %/+93,32 % bedeutet.