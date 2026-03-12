BERNSTEIN RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Der größte realistische Deal in der Bierbranche wäre eine Übernahme der in privaten Händen befindlichen Castel durch AB Inbev, schrieb Trevor Stirling am Mittwochabend. Dieser dürfte einen Umfang von bis zu 15 Milliarden US-Dollar haben. Interesse dürfte AB Inbev vor allem am Afrika-Geschäft der Castel Group haben, die Bier und Softdrinks produziert./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 20:58 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 05:55 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 62,84EUR auf Tradegate (12. März 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Trevor Stirling

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 82

Kursziel alt: 82

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

