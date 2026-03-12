GOLDMAN SACHS stuft BMW auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Das Auto-Geschäft habe im vierten Quartal 2025 die Erwartungen verfehlt, schrieb Christian Frenes am Donnerstagmorgen. Die Anlegerrendite für das Vorjahr sei allerdings stark. Die Ziele für 2026 stuft er als konservativ ein./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 80,56EUR auf Tradegate (12. März 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Christian Frenes

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 105

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

