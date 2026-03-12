Verve Group Registered (A) Aktie sinkt rapide - -6,02 % - 12.03.2026

Die Verve Group Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 1,4765€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,02 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,0945 € entspricht. Die Talfahrt der Verve Group Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,94 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,4765€, mit einem Minus von -6,02 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Verve Group Registered (A) ist ein führendes Unternehmen im digitalen Marketing, das programmatische Werbeplattformen und mobile Lösungen bietet. Es konkurriert mit Google Ads und The Trade Desk und hebt sich durch innovative Technologien und datengesteuerte Ansätze ab.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Verve Group Registered (A) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -6,60 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verve Group Registered (A) Aktie damit um +10,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,59 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -10,48 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,48 % geändert.

Verve Group Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,01 % 1 Monat +15,59 % 3 Monate -6,60 % 1 Jahr -54,74 %

Informationen zur Verve Group Registered (A) Aktie

Es gibt 200 Mio. Verve Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 293,37 Mio.EUR € wert.

Verve Group Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

