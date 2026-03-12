    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTL Group AktievorwärtsNachrichten zu RTL Group

    Sonderdividende winkt!

    1497 Aufrufe 1497 0 Kommentare 0 Kommentare

    RTL will hoch hinaus: Sky-Übernahme, Streaming-Gewinne, Sonderdividende

    Der Medienriese RTL erwartet, dass ihr Streaming-Geschäft 2026 erstmals profitabel wird. Trotz wirtschaftlicher Schwächen in Europa rechnet der Medienkonzern mit einem Umsatzwachstum und starkem Streaming-Geschäft.

    Foto: Marc John - picture alliance

    Die RTL Group blickt nach einem schwierigen Jahr 2025 optimistisch in die Zukunft. Der Medienkonzern hat seine Prognosen für 2026 aktualisiert und erwartet, dass das Streaming-Geschäft in diesem Jahr erstmals Gewinne erzielen wird. Für 2026 wird ein operativer Gewinn von 25 bis 50 Millionen Euro im Streaming-Bereich prognostiziert, nachdem das Unternehmen im vierten Quartal 2025 fast den Break-even erreicht hatte. Dies markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der Strategie der RTL Group, die in den letzten Jahren mit einer aggressiven Expansion auf dem Streaming-Markt hohe Verluste eingefahren hatte.

    Trotz des schwächelnden TV-Werbemarktes und einer allgemeinen Konjunkturschwäche in Deutschland sowie anderen europäischen Märkten, rechnet RTL Group mit einem Gesamtumsatz von rund 6,1 bis 6,2 Milliarden Euro im laufenden Jahr. 2025 sank der Umsatz des Unternehmens um vier Prozent auf etwas mehr als sechs Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn (EBITA) fiel um acht Prozent auf 661 Millionen Euro, was jedoch über den Erwartungen der Analysten lag.

    RTL Group

    +2,15 %
    -2,79 %
    -6,58 %
    +7,37 %
    +1,30 %
    -23,99 %
    -29,37 %
    -54,33 %
    -3,02 %
    ISIN:LU0061462528WKN:861149

    CEO Thomas Rabe zeigte sich zuversichtlich und betonte: „Wir leben seit Jahren mit wirtschaftlicher Schwäche in Deutschland, aber das hat uns nicht daran gehindert, unser Streaming-Geschäft auszubauen. Deshalb sind wir sehr zuversichtlich, unsere Streaming-Ziele dieses Jahr zu erreichen.“ Zudem plant RTL Group, eine Dividende von 5,50 Euro je Aktie auszuschütten, gestützt durch den Verkauf von RTL Nederland im Juli.

    Im Hinblick auf die Expansion wird RTL Group im laufenden Jahr den Kauf von Sky Deutschland abschließen, was dem Unternehmen den dritten Platz im deutschen Streaming-Markt sichern wird. Damit steht RTL Group hinter den Streaming-Riesen Netflix und Amazon Prime Video, aber deutlich vor Disney+. 

    Bernstein Research hält die Aktie von RTL Group nach den jüngsten Zahlen weiterhin auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 30 Euro. Die schwachen Ergebnisse im TV-Werbegeschäft sowie die rückläufigen Umsätze bei der Inhaltetochter Fremantle stellen jedoch weiterhin eine Herausforderung für den Konzern dar.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 35,70EUR auf Tradegate (12. März 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.


    Verfasst von Julian Schick
