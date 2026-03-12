Amex vergibt zwei Schlüsselaufträge für die Erschließung seines Projekts Perron

Montreal, Quebec – 12. März 2026 / IRW-Press / Amex Exploration Inc. („Amex“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: AMX, FWB: MX0, OTCQX: AMXEF) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Wasseraufbereitungsanlage von ASDR erworben und in Auftrag gegeben hat und Norda Stelo mit der Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für das Projekt beauftragt hat, um die für 2028 angepeilten Betriebsgenehmigungen zu erhalten. Diese Initiativen sind Teil der Planung für die nächsten Erschließungsphasen des Projekts Perron.

Die von ASDR, einem Unternehmen mit Sitz in Abitibi, gelieferte Wasseraufbereitungsanlage wird zunächst im Rahmen des Großprobenprogramms eingesetzt werden. Sie wurde so konzipiert, dass sie in Phase 1 des Projekts – d. h. in der Phase des Custom Milling, das zurzeit im Rahmen der Machbarkeitsstudie bewertet wird – wiederverwendet werden kann. Dieser Ansatz ermöglicht es AMEX, seine Investitionen zu optimieren und gleichzeitig ein proaktives und konformes Wassermanagement von den frühesten Phasen des Projekts an sicherzustellen.

Die Auswahl von ASDR spiegelt das Engagement von AMEX wider, mit anerkannten regionalen Partnern zusammenzuarbeiten und bewährte technische Lösungen einzusetzen, die den für das Projekt Perron geltenden Umwelt- und Regulierungsanforderungen entsprechen.

Der Erwerb einer solchen Schlüsselinfrastruktur verdeutlicht das Vertrauen von AMEX in das Potenzial des Projekts Perron sowie sein Engagement für die Schaffung einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Erschließungsgrundlage.

Parallel dazu wurde Norda Stelo mit der Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung für Phase 1 des Projekts beauftragt. Diese Studie wird die Basis für das Genehmigungsverfahren bilden, das zur Erteilung der Genehmigung für die zurzeit für 2028 geplanten Custom-Milling-Betriebe führt. Sie ist Teil eines strukturierten Ansatzes, der ökologische und soziale Aspekte bereits in den frühen Phasen der Projekterschließung berücksichtigt.

Die Umweltverträglichkeitsprüfung stellt einen bedeutsamen Meilenstein bei der Erschließung des Projekts Perron dar. Es handelt sich um einen umfassenden Auftrag, der mehrere Komponenten umfasst, einschließlich ökologischer, hydrologischer, sozialer, wirtschaftlicher und landnutzungsbezogener Aspekte. Die Arbeiten ermöglichen eine gründliche Dokumentation der Ausgangsbedingungen, eine Bewertung der potenziellen Auswirkungen des Projekts sowie die Ermittlung geeigneter Maßnahmen zur Schadensminderung, wodurch eine verantwortungsvolle und transparente Planung gewährleistet wird.