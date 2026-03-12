    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmex Exploration AktievorwärtsNachrichten zu Amex Exploration
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Amex vergibt zwei Schlüsselaufträge für die Erschließung seines Projekts Perron

    Amex vergibt zwei Schlüsselaufträge für die Erschließung seines Projekts Perron
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Montreal, Quebec – 12. März 2026 / IRW-Press / Amex Exploration Inc. („Amex“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: AMX, FWB: MX0, OTCQX: AMXEF) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Wasseraufbereitungsanlage von ASDR erworben und in Auftrag gegeben hat und Norda Stelo mit der Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für das Projekt beauftragt hat, um die für 2028 angepeilten Betriebsgenehmigungen zu erhalten. Diese Initiativen sind Teil der Planung für die nächsten Erschließungsphasen des Projekts Perron.

     

    Die von ASDR, einem Unternehmen mit Sitz in Abitibi, gelieferte Wasseraufbereitungsanlage wird zunächst im Rahmen des Großprobenprogramms eingesetzt werden. Sie wurde so konzipiert, dass sie in Phase 1 des Projekts – d. h. in der Phase des Custom Milling, das zurzeit im Rahmen der Machbarkeitsstudie bewertet wird – wiederverwendet werden kann. Dieser Ansatz ermöglicht es AMEX, seine Investitionen zu optimieren und gleichzeitig ein proaktives und konformes Wassermanagement von den frühesten Phasen des Projekts an sicherzustellen.

     

    Die Auswahl von ASDR spiegelt das Engagement von AMEX wider, mit anerkannten regionalen Partnern zusammenzuarbeiten und bewährte technische Lösungen einzusetzen, die den für das Projekt Perron geltenden Umwelt- und Regulierungsanforderungen entsprechen.

     

    Der Erwerb einer solchen Schlüsselinfrastruktur verdeutlicht das Vertrauen von AMEX in das Potenzial des Projekts Perron sowie sein Engagement für die Schaffung einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Erschließungsgrundlage.

     

    Parallel dazu wurde Norda Stelo mit der Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung für Phase 1 des Projekts beauftragt. Diese Studie wird die Basis für das Genehmigungsverfahren bilden, das zur Erteilung der Genehmigung für die zurzeit für 2028 geplanten Custom-Milling-Betriebe führt. Sie ist Teil eines strukturierten Ansatzes, der ökologische und soziale Aspekte bereits in den frühen Phasen der Projekterschließung berücksichtigt.

     

    Die Umweltverträglichkeitsprüfung stellt einen bedeutsamen Meilenstein bei der Erschließung des Projekts Perron dar. Es handelt sich um einen umfassenden Auftrag, der mehrere Komponenten umfasst, einschließlich ökologischer, hydrologischer, sozialer, wirtschaftlicher und landnutzungsbezogener Aspekte. Die Arbeiten ermöglichen eine gründliche Dokumentation der Ausgangsbedingungen, eine Bewertung der potenziellen Auswirkungen des Projekts sowie die Ermittlung geeigneter Maßnahmen zur Schadensminderung, wodurch eine verantwortungsvolle und transparente Planung gewährleistet wird.

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Amex vergibt zwei Schlüsselaufträge für die Erschließung seines Projekts Perron Montreal, Quebec – 12. März 2026 / IRW-Press / Amex Exploration Inc. („Amex“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: AMX, FWB: MX0, OTCQX: AMXEF) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Wasseraufbereitungsanlage von ASDR erworben und in Auftrag gegeben …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     