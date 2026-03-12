Nicht BYD: China-Riese enttäuscht mit schwachem Umsatz-Ausblick

Im ersten Quartal rechnet das Unternehmen mit der Auslieferung von 85.000 bis 90.000 Fahrzeugen. Im Januar und Februar wurden 27.668, beziehunsweise 26.421 Fahrzeuge ausgeliefert. Im abgelaufenen vierten Quartal sanken die Auslieferungen um 31 Prozent auf 109.194 Fahrzeuge.

Der chinesische Automobilhersteller Li Auto gab am Donnerstag einen schwachen Umsatzausblick für das erste Quartal ab, wie MT Newswires berichtet. Zudem meldete das Unternehmen für das vorangegangene Dreimonatsquartal niedrigere Verkaufszahlen als erwartet. Für das laufende Quartal rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 20,4 Milliarden Renminbi (2,9 Milliarden US-Dollar) und 21,6 Milliarden Renminbi (3,1 Milliarden US-Dollar). Dies entspricht einem jährlichen Rückgang von 17 bis 21 Prozent.

CEO Xiang Li erklärte in einer Stellungnahme: "Nach unseren proaktiven strategischen Anpassungen im Jahr 2025 haben wir seit dem vierten Quartal eine positive Entwicklung in den Bereichen Organisationseffizienz, Lieferfähigkeit und Vertriebssystem verzeichnet. Mit Blick auf die Zukunft werden wir unser restrukturiertes, KI-gestütztes Forschungs- und Entwicklungssystem weiter optimieren und kontinuierlich in Forschung und Entwicklung investieren, um langfristig Produktinnovationen und technologische Durchbrüche voranzutreiben."

Die Aktie zeigt sich am Donnerstag schwach und ist 2,53 Prozent (12:30 Uhr, MEZ) im Minus. Ein Anteilschein kostet 15,40 Euro.

Wenn Sie wissen möchten, welche chinesischen Autobauer sich besser für das Depot eignen, dann schauen Sie doch mal in die neue Folge der wO Börsenlounge rein. Aktienexperte Marus Weingran, hat da die Autobauer aus dem Reich der Mitte genauer unter die Lupe genommen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Li Auto (A) (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,53 % und einem Kurs von 15,40EUR auf Tradegate (12. März 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.