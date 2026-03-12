Drei Handyfreiheit: Gesamtpaket aus Premium-Smartphones und...

-



Handyfreiheit Kund:innen haben die Wahl: Tophandys länger nutzen und nach 24 Monaten monatlich automatisch weniger bezahlen oder Umtausch gegen ein neues Top-Handy.



Bis 22. April 2026: 9 Euro Jugend+ Bonus für alle bis 27 bei Handyfreiheit-Neuanmeldung.



Gratis-Aktivierung, keine Servicepauschale und keine Indexierung.

Mit der Handyfreiheit von Drei werden Top-Smartphones jetzt einfacher leistbar. Kund:innen profitieren von einem Gesamtpaket aus Handy und Tarif, dessen Monatskosten im Laufe der Nutzungszeit automatisch günstiger werden - ganz ohne zusätzliche Schritte.

Zwtl.: Noch günstigere Premium-Geräte um 0 Euro Anzahlung

Das Samsung Galaxy S26 Ultra, das Samsung Galaxy S26 sowie die neuen vivo Modelle X300 Pro und V70 sind ab sofort im Handyfreiheit- System noch erschwinglicher. Wer sich für den Tarif Handyfreiheit L entscheidet, zahlt bei Premiumhandys nach 24 Monaten automatisch weniger und nach 36 Monaten nur noch 16,90 Euro pro Monat. So belohnt Drei alle, die ihr Smartphone länger nutzen. Gleichzeitig bleibt man flexibel: Wer ein neues Gerät braucht, kann sein Handy im Rahmen der Handyfreiheit schon nach zwei Jahren kostenlos gegen ein aktuelles Top-Modell tauschen.



Beispiele:

- Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB: In Kombination mit Handyfreiheit L sinken die anfänglichen Monatskosten für Handy und Tarif von EUR 57,90 nach 24 Monaten auf 31,90 Euro, nach 36 Monaten auf 16,90 Euro. - vivo X300 Pro: von anfänglich EUR 47,90 nach 24 Monaten nur noch 29,90 Euro pro Monat, ab dem 36. Monat 16,90 Euro/ Monat. Mehr auf www.drei.at/freiheit



Zwtl.: Top-Smartphones für alle bis 27 jetzt noch günstiger

Bis zum 22. April 2026 erhalten alle bis 27 Jahre bei einer Handyfreiheit-Neuanmeldung zusätzlich einen 9 Euro Jugend+ Bonus. So kostet etwa das Samsung Galaxy S26 mit Handyfreiheit L und 0 Euro Anzahlung in den ersten 24 Monaten nur 36,90 Euro/Monat. Danach reduziert sich der Preis automatisch: nach 24 Monaten auf 17,90 Euro, nach 36 Monaten auf 7,90 Euro. Mehr auf www.drei.at/jugend

Zwtl.: Keine Aktivierungskosten, keine Servicepauschale

Für alle Handyfreiheit Neukund:innen entfällt das

Aktivierungsentgelt, ebenso die Servicepauschale. Eine weitere Besonderheit: Bei der Handyfreiheit gibt es keine Indexierung.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at



Rückfragehinweis:

Drei Österreich

Tom Tesch

Telefon: 066066033701

E-Mail: tom.tesch@drei.com

Website: https://www.drei.at/presse



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom

