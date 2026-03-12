    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax trotz hoher Ölpreise nur knapp im Minus

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax nur leicht im Minus, Ölpreisanstieg 100$!!
    • Zalando +12% Daimler Truck und positive Zahlen
    • Finanzwerte schwach Stagflationängste, K+S +8%
    Aktien Frankfurt - Dax trotz hoher Ölpreise nur knapp im Minus
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag in einem Umfeld wieder erhöhter Ölpreise und positiver Reaktionen auf Unternehmensberichte nur leicht nachgegeben. Ein Fass der Nordsee-Ölsorte Brent kostete am Morgen zeitweise wieder mehr als 100 US-Dollar. Eine Panik, wie es sie am Montag mit einer Ölpreisspitze bei fast 120 Dollar und einem Dax-Tief von 22.927 Punkten gegeben hatte, blieb nun jedoch aus.

    Der deutsche Leitindex sank gegen Mittag nur noch leicht um 0,1 Prozent auf 23.622 Zähler. Die Verluste wurden stetig kleiner, nachdem sich in Indikationen am frühen Morgen noch eine deutlichere Annäherung an das Montagstief abgezeichnet hatte. Der MDax schaffte es zuletzt mit 0,1 Prozent ins Plus auf 29.433 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx jedoch sank noch um 0,4 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    21.839,90€
    Basispreis
    1,76
    Ask
    × 13,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.443,65€
    Basispreis
    18,90
    Ask
    × 12,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Maßgeblich für Anleger bleibt die Entwicklung der Öl- und Gaspreise, weil der von den USA und Israel angegriffene Iran immer stärker die Energiewirtschaft in der Golfregion ins Visier nimmt. US-Präsident Donald Trump stellt zwar seit Tagen ein baldiges Ende des Krieges in Aussicht. Noch scheinen die Kapazitäten des Regimes in Teheran aber ausreichend für zumindest schmerzhafte Schläge.

    Die Reaktion auf einige Unternehmensberichte half dem Dax beim Begrenzen seiner Verluste. Spitzenreiter im Leitindex waren die Zalando -Aktien. Sie sprangen um 12 Prozent nach oben. Verwiesen wurde auf Zahlen über den Erwartungen, ein angekündigtes Aktienrückkaufprogramm und erfreuliche Zielsetzungen. Für 2026 bleibt der Online-Händler optimistisch, indem er weiter wachsen und dabei auch auf die Anwendung von KI setzen will.

    Gewinne gab es auch bei Daimler Truck . Auch wenn der Anstieg mit zuletzt 2,3 Prozent wieder etwas kleiner wurde, überraschte dies doch nach vorbörslich schwachen Indikationen. Der Ausblick des Nutzfahrzeugbauers enttäuschte zwar auf den ersten Blick, doch dem standen ein solides viertes Quartal und positive Aussagen zur Auftragsentwicklung gegenüber.

    Nach Zahlenvorlagen gab es außerdem Gewinne zwischen 2,1 und 3,4 Prozent bei Brenntag , RWE und Hannover Rück . Der Rückversicherer aus Hannover überzeugte die Anleger mit einer höher als gedachten Dividende, während beim Energiekonzern RWE der langfristige Ausblick gut ankam. Der Chemikalienhändler Brenntag will seinen Sparkurs wegen anhaltendem Gegenwind noch einmal verschärfen.

    Auch anziehende Kurse im Rüstungssektor verhinderten, dass sich der Leitindex seinem jüngsten Tief deutlicher näherte. Rheinmetall erholten sich um 2,5 Prozent von ihrem Jahrestief, wozu das italienische Branchenunternehmen Leonardo mit einem starken Ausblick einen bedeutenden Impuls gab.

    Nach der Zahlenvorlage verblieb BMW nach zeitweise deutlicheren Verlusten zuletzt noch leicht mit 0,3 Prozent im Minus. Die Aktien des Autobauers dämmten ihre Verluste ein in der Erwartung, dass sich die im vierten Quartal enttäuschende Marge im Automobilgeschäft 2026 wieder bessert. Den Ausblick für den freien Mittelzufluss bezeichnete der JPMorgan-Experte Jose Asumendi als stark.

    Hinten im Dax versammelten sich Finanzwerte, die europaweit stark unter Druck standen - wie schon länger im Iran-Krieg. Die Branche gilt als besonders abhängig von den Konjunkturerwartungen, die maßgeblich von den Energiepreisen abhängen. Das Schlagwort Stagflation geht um - also stagnierendes Wachstum bei gleichzeitiger Inflation. Zudem nehmen die Kreditrisiken zu. Titel der Deutschen Bank sackten am Donnerstag um 3,7 Prozent ab.

    In den hinteren Börsenreihen entwickelte sich K+S mit einem Kurssprung um acht Prozent zum auffälligsten Wert. Die Aktien setzten damit ihre Überlegenheit in Zeiten des Iran-Kriegs fort, weil beachtliche Kapazitäten am Kalimarkt aus Nahost stammen. Experten lobten die Jahresziele des Düngemittelkonzerns, die leicht über den Erwartungen lägen. Der Kurs näherte sich mit knapp 17 Euro dem Vorjahreshoch./tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 80,88 auf Tradegate (12. März 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -6,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 71,21 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.057,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +9,82 %/+48,58 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Dax trotz hoher Ölpreise nur knapp im Minus Der Dax hat am Donnerstag in einem Umfeld wieder erhöhter Ölpreise und positiver Reaktionen auf Unternehmensberichte nur leicht nachgegeben. Ein Fass der Nordsee-Ölsorte Brent kostete am Morgen zeitweise wieder mehr als 100 US-Dollar. Eine Panik, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     