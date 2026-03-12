    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Leichte Verluste - Bankaktien schwach - Rüstungswerte gefragt

    Für Sie zusammengefasst
    • Europäische Märkte schwächeln wegen Ölanstieg.
    • Banken Immobilien & Airlines unter Druck stark
    • Anleger neutral; Rüstung gewinnt, Öl belastet.
    Aktien Europa - Leichte Verluste - Bankaktien schwach - Rüstungswerte gefragt
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag erneut geschwächelt und damit auf die wieder gestiegenen Ölpreise reagiert. Die Verluste blieben überschaubar. "Zwischen der Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende und einer weiteren Eskalation nehmen die Anleger damit eine neutrale Haltung ein und messen beiden Szenarien in etwa die gleiche Wahrscheinlichkeit bei", beschrieb Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank, die Lage.

    Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 sank am Mittag um 0,57 Prozent auf 5.761,73 Punkte. Außerhalb der Eurozone gab der britische Leitindex FTSE 100 um 0,42 Prozent auf 10.310,49 Punkte nach. Der Schweizer SMI büßte 0,71 Prozent auf 12.866,51 Zähler ein.

    Schwächster Sektor waren die Bankaktien. Sie reagierten damit auf die sich eintrübenden Konjunkturaussichten. "Am Markt wird zusehends das Risiko eingepreist, dass die Hoffnung auf kurzfristige Preisspitzen trügt und sich hohe Ölpreisnotierungen verfestigen, was ernsthafte Flurschäden für die Weltwirtschaft verursachen könnte", so Analyst Timo Emden, Marktanalyst von Emden Research. Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst CMC Markets, verwies auf die "hohen Mittelabflüsse im Private-Equity-Sektor", was zu "Liquiditätsengpässen" führe.

    Zu den Verlierern gehörten erneut die zinssensiblen Immobilienwerte, die damit auf die gestiegenen Inflationsrisiken durch die hohen Ölpreise reagierten. Unter dem Ölpreisanstieg litten auch die Aktien der Fluggesellschaften. So büßten Air France-KLM 2,4 Prozent ein.

    Gegenläufige Signale bestimmten unterdessen den Versicherungssektor. Während Generali um 1,6 Prozent zulegten, verloren Swiss Life 3,3 Prozent. Bei den Italienern lobten die Analysten von JPMorgan die Aussagen zur Dividende. Der Dividendenvorschlag der Schweizer wurde dagegen mit Enttäuschung aufgenommen. Zudem begründeten Händler die Verluste mit der hohen Bewertung der Aktie.

    Es gab aber auch Gewinner der Entwicklung in der Golf-Region. So waren Rüstungswerte gefragt. Ein überzeugender Ausblick des italienischen Branchenunternehmens Leonardo lieferte einen zusätzlichen Impuls. Die Aktie legte deutlich zu.

    Ölwerte verzeichnete dagegen nur minimale Gewinne. "Während der Ölsektor zunehmend von kurzfristigen Preisspitzen und wachsendem globalen Angebot geprägt wird, bietet der Defence-Sektor langfristig verlässliche Nachfrage, politische Rückendeckung und robuste Auftragsbestände", merkte Marc Decker, Co-Aktienchef von Quintet, zu den Aussichten der beiden Branchen an./mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Leonardo Aktie

    Die Leonardo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 33,80 auf Tradegate (12. März 2026, 12:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Leonardo Aktie um +10,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von Leonardo bezifferte sich zuletzt auf 36,94 Mrd..

    Leonardo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8900 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,00Euro.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
