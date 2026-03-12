DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Gea Group auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea nach Zahlen von 56 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff lobte das gute organische Wachstum des Anlagenbauers für 2025, das sich weiter beschleunigen dürfte. Dies schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar mit Blick auf gestiegenen Auftragseingang und -bestand./mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 62,95EUR auf Tradegate (12. März 2026, 12:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 63

Kursziel alt: 56

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 63,00 € , was eine Steigerung von +0,48% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer