DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Gea Group auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea nach Zahlen von 56 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff lobte das gute organische Wachstum des Anlagenbauers für 2025, das sich weiter beschleunigen dürfte. Dies schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar mit Blick auf gestiegenen Auftragseingang und -bestand./mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 62,95EUR auf Tradegate (12. März 2026, 12:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 63
Kursziel alt: 56
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
