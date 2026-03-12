    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    AKTIE IM FOKUS

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zahlen und Ziele ziehen Zalando weiter hoch vom jüngsten Tief

    Für Sie zusammengefasst
    • Zalando-Aktie +12% nach starken Quartalszahlen
    • Analysten sehen GMV-Plus, Synergien, Rückkauf.
    • Hohe Rabatte, Lageranstieg, KI-Risiken relevant
    AKTIE IM FOKUS - Zahlen und Ziele ziehen Zalando weiter hoch vom jüngsten Tief
    Foto: Bodo Marks - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Quartalszahlen von Zalando und ein überraschend starker Ausblick haben am Donnerstag einen Teil der deutlichen Aktienkursverluste seit Anfang Februar wieder ausgebügelt. Erst Anfang März war die Aktie auf den tiefsten Stand seit rund zwei Jahren gesackt.

    Nun legte das Papier des Online-Modehändlers um die Mittagszeit im leicht schwächelnden Dax um knapp 12 Prozent auf 22,50 Euro zu und war Index-Favorit. Es überwand mit Leichtigkeit die 21-Tage-Durchschnittslinie, die den kurzfristigen Trend signalisiert, wurde aber an der 50-Tagelinie für den mittelfristigen Trend bei aktuell 22,56 Euro ausgebremst. Der Verlust im bisherigen Jahresverlauf verringert sich aktuell auf etwas über 11 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    21.629,22€
    Basispreis
    1,98
    Ask
    × 13,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.443,65€
    Basispreis
    18,90
    Ask
    × 12,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In jüngster Zeit hatten vor allem Sorgen vor einer möglichen Konkurrenz globaler Social-Media-Netzwerke beunruhigt. Insbesondere die E-Commerce-Angebote der Videoplattform Tiktok, die in den USA sehr erfolgreich starteten, hatten die Zalando-Investoren verunsichert.

    Nach dem starken Schlussquartal 2025 und vor allem dem über der durchschnittlichen Analystenprognose (Konsens) liegenden Unternehmensziel für das operative Ergebnis (Ebit) 2026 sind Analysten jetzt überwiegend wieder optimistischer. Und selbst kritische Experten unter ihnen hatten bereits vor dem Börsenstart mit einer positiven Kursreaktion gerechnet.

    "Die Konsensgewinnschätzungen könnten (mindestens) im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigen", erwartet etwa Thomas Maul von der DZ Bank und ähnlich sieht dies auch Citigroup-Analystin Monique Pollard.

    Beide verwiesen auf das unerwartet starke Bruttowarenvolumen (GMV) im Weihnachtsgeschäft und darauf, dass Zalando bezogen auf den Spannenmittelpunkt der Unternehmensprognose 2026 zudem mit einer überraschend deutlichen Wachstumsbeschleunigung des GMV rechnet. Zudem erwarte Zalando das Erreichen des vollen Synergiepotenzials aus der About-You-Übernahme bereits ein Jahr früher als geplant und damit 2028. Beide hoben obendrein auch das angekündigte Aktienrückkaufprogramm von bis zu 300 Millionen Euro positiv hervor.

    Analysten wie die der Deutschen Bank oder von JPMorgan sahen allerdings auch Negatives. Deutsche-Bank-Experte Adam Cochrane monierte die hohen Rabatte im vierten Quartal, die ihm zufolge voraussichtlich auch weiterhin gewährt werden dürften, und wies zugleich auf den auf mehr als 30 Prozent gestiegenen Lagerbestand zum Jahresende hin. "Das muss vom Management adressiert werden."

    JPMorgan-Analystin Georgina Johanan hält unterdessen die Rückführung von Kapital an Investoren in einer Zeit, in der kurz- bis mittelfristig wesentliche strukturelle Veränderungen in der Branche bevorstehen könnten, für "nicht unbedingt optimal".

    Obwohl auch sie mit einer positiven Aktienreaktion auf die Zahlen und Ziele von Zalando sowie auf dessen Akquirierung von Levi’s als B2B-Kunden gerechnet hatte, dürften deutliche Kursgewinne ihr zufolge nur von kurzer Dauer sein. "Die Bedrohung durch den KI-gestützen Handel (agentic commerce) bleibt bestehen und steht noch am Anfang." Potenzielle Risiken sind ihr zufolge weiterhin deutlicher sichtbar als Chancen, weshalb sie erwartet, "dass dieses Thema in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin eine Rolle spielen wird."/ck/err/stk

    Zalando

    +10,48 %
    +16,09 %
    +6,13 %
    -9,97 %
    -32,45 %
    -41,51 %
    -75,85 %
    -28,41 %
    -2,07 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 23.650 auf Ariva Indikation (12. März 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +16,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 5,98 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von +36,74 %/+94,09 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Zalando. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Zalando‑Zahlen, starken Umsatz‑/EBIT‑Anstieg, KI‑Initiativen, Synergie‑Effekte und ein Aktienrückkaufprogramm bis 300 Mio. €. Teilnehmer sehen bullische Kursimpulse (mittelfristig ~30 €), Short‑Squeeze‑Szenarien und Neueinstiege; vereinzelt wird auf technische Warnsignale (tiefere Hochs) und Diskrepanz zwischen Kurs und Fundamentaldaten hingewiesen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Zalando eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Zahlen und Ziele ziehen Zalando weiter hoch vom jüngsten Tief Starke Quartalszahlen von Zalando und ein überraschend starker Ausblick haben am Donnerstag einen Teil der deutlichen Aktienkursverluste seit Anfang Februar wieder ausgebügelt. Erst Anfang März war die Aktie auf den tiefsten Stand seit rund zwei …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     