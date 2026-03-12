Zahlen und Ziele ziehen Zalando weiter hoch vom jüngsten Tief

AKTIE IM FOKUS
FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Quartalszahlen von Zalando und ein überraschend starker Ausblick haben am Donnerstag einen Teil der deutlichen Aktienkursverluste seit Anfang Februar wieder ausgebügelt. Erst Anfang März war die Aktie auf den tiefsten Stand seit rund zwei Jahren gesackt.
Nun legte das Papier des Online-Modehändlers um die Mittagszeit im leicht schwächelnden Dax um knapp 12 Prozent auf 22,50 Euro zu und war Index-Favorit. Es überwand mit Leichtigkeit die 21-Tage-Durchschnittslinie, die den kurzfristigen Trend signalisiert, wurde aber an der 50-Tagelinie für den mittelfristigen Trend bei aktuell 22,56 Euro ausgebremst. Der Verlust im bisherigen Jahresverlauf verringert sich aktuell auf etwas über 11 Prozent.
In jüngster Zeit hatten vor allem Sorgen vor einer möglichen Konkurrenz globaler Social-Media-Netzwerke beunruhigt. Insbesondere die E-Commerce-Angebote der Videoplattform Tiktok, die in den USA sehr erfolgreich starteten, hatten die Zalando-Investoren verunsichert.
Nach dem starken Schlussquartal 2025 und vor allem dem über der durchschnittlichen Analystenprognose (Konsens) liegenden Unternehmensziel für das operative Ergebnis (Ebit) 2026 sind Analysten jetzt überwiegend wieder optimistischer. Und selbst kritische Experten unter ihnen hatten bereits vor dem Börsenstart mit einer positiven Kursreaktion gerechnet.
"Die Konsensgewinnschätzungen könnten (mindestens) im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigen", erwartet etwa Thomas Maul von der DZ Bank und ähnlich sieht dies auch Citigroup-Analystin Monique Pollard.
Beide verwiesen auf das unerwartet starke Bruttowarenvolumen (GMV) im Weihnachtsgeschäft und darauf, dass Zalando bezogen auf den Spannenmittelpunkt der Unternehmensprognose 2026 zudem mit einer überraschend deutlichen Wachstumsbeschleunigung des GMV rechnet. Zudem erwarte Zalando das Erreichen des vollen Synergiepotenzials aus der About-You-Übernahme bereits ein Jahr früher als geplant und damit 2028. Beide hoben obendrein auch das angekündigte Aktienrückkaufprogramm von bis zu 300 Millionen Euro positiv hervor.
Analysten wie die der Deutschen Bank oder von JPMorgan sahen allerdings auch Negatives. Deutsche-Bank-Experte Adam Cochrane monierte die hohen Rabatte im vierten Quartal, die ihm zufolge voraussichtlich auch weiterhin gewährt werden dürften, und wies zugleich auf den auf mehr als 30 Prozent gestiegenen Lagerbestand zum Jahresende hin. "Das muss vom Management adressiert werden."
JPMorgan-Analystin Georgina Johanan hält unterdessen die Rückführung von Kapital an Investoren in einer Zeit, in der kurz- bis mittelfristig wesentliche strukturelle Veränderungen in der Branche bevorstehen könnten, für "nicht unbedingt optimal".
Obwohl auch sie mit einer positiven Aktienreaktion auf die Zahlen und Ziele von Zalando sowie auf dessen Akquirierung von Levi’s als B2B-Kunden gerechnet hatte, dürften deutliche Kursgewinne ihr zufolge nur von kurzer Dauer sein. "Die Bedrohung durch den KI-gestützen Handel (agentic commerce) bleibt bestehen und steht noch am Anfang." Potenzielle Risiken sind ihr zufolge weiterhin deutlicher sichtbar als Chancen, weshalb sie erwartet, "dass dieses Thema in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin eine Rolle spielen wird."/ck/err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 23.650 auf Ariva Indikation (12. März 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +16,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 5,98 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von +36,74 %/+94,09 % bedeutet.
Zalando liefert starke Ergebnisse für 2025, erwartet weitere Beschleunigung in 2026 durch KI-Innovationen und kündigt Aktienrückkauf von bis zu 300 Millionen Euro an
- Konzernumsatz steigt um 16,8 % auf 12,3 Milliarden Euro, bereinigtes EBIT klettert um 15,6% auf 591 Millionen Euro.
- Zalando setzt seine Strategie weiterhin erfolgreich um: Das Unternehmen nutzt KI über seine gesamte Daten- und Infrastrukturplattform hinweg und leistet Pionierarbeit für die nächste Generation des agentic commerce in Europa.
- Nach der Übernahme von ABOUT YOU erzielt Zalando große Fortschritte bei der Realisierung von Synergien; das Unternehmen will die Synergien in Höhe von 100 Millionen Euro pro Jahr bereits im Jahr 2028 erreichen, also ein Jahr früher als ursprünglich geplant.
- Im B2C-Bereich steigert der Multi-App-Ansatz des Unternehmens das Bruttowarenvolumen (GMV) auf 17,6 Milliarden Euro und das bereinigte EBIT auf 536 Millionen Euro, während die Zahl der aktiven Kund*innen einen neuen Rekordwert von 62 Millionen erreicht.
- Im B2B-Bereich steigt der Umsatz um 14,6% auf 1,1 Milliarden Euro, wobei sich das bereinigte EBIT mehr als verdoppelt. Zalandos B2B-Softwareeinheit SCAYLE expandiert in die USA und gewinnt einen bedeutenden Auftrag für das globale Direktvertriebsgeschäft von Levi’s®.
- Die Gruppe erwartet für 2026 eine weitere Beschleunigung und weiterhin profitables Wachstum und setzt damit einen weiteren Meilenstein für das Erreichen der mittelfristigen Unternehmensziele für 2028.
- Aufgrund des starken Ergebnisse im Jahr 2025 sowie des Vertrauens von Zalando in die mittelfristige Margenausweitung und die starke Cash-Generierung kündigt das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 300 Millionen Euro an, um überschüssiges Kapital an die Aktionär*innen zurückzugeben.