DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ENEL auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Enel von 8,50 auf 10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Versorger habe sich im Rahmen des Kapitalmarkttages höhere Wachstumsziele gesetzt als gedacht, schrieb James Brand in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Daraus resultierten neue Schätzungen für 2026 am Mittelpunkt der Zielrange und für 2028 am unteren Ende./mf/ag
Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 9,407EUR auf Tradegate (12. März 2026, 12:26 Uhr) gehandelt.
