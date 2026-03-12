DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ENEL auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Enel von 8,50 auf 10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Versorger habe sich im Rahmen des Kapitalmarkttages höhere Wachstumsziele gesetzt als gedacht, schrieb James Brand in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Daraus resultierten neue Schätzungen für 2026 am Mittelpunkt der Zielrange und für 2028 am unteren Ende./mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 9,407EUR auf Tradegate (12. März 2026, 12:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: James Brand

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 8,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



