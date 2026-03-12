    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSeagate Technology Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Seagate Technology Holdings

    KI-Boom trotz Krisenrisiko

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Iran-Krieg schürt Chip-Angst – doch Seagate gibt Entwarnung

    Der Krieg im Nahen Osten sorgt für Angst vor Chip- und Speicherengpässen. Doch ein Topmanager von Seagate sieht die KI-Lieferketten vorerst stabil.

    KI-Boom trotz Krisenrisiko - Iran-Krieg schürt Chip-Angst – doch Seagate gibt Entwarnung
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Die Spannungen im Nahen Osten bedrohen nach Einschätzung von Seagate kurzfristig nicht die globale Technologie-Lieferkette. Das sagte Ban Seng Teh, Chief Commercial Officer des Speicherherstellers Seagate, im Gespräch mit Bloomberg TV.

    Investoren fürchten, ein längerer Krieg könnte wichtige Rohstoffe verknappen. Besonders im Fokus steht Helium. Das Gas ist entscheidend für die Produktion von Halbleitern und modernen Festplatten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Seagate Technology!
    Long
    359,34€
    Basispreis
    1,39
    Ask
    × 13,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    417,52€
    Basispreis
    4,21
    Ask
    × 10,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Teh versucht zu beruhigen: "Derzeit verfügen wir über eine widerstandsfähige Lieferkette, die uns vor kurzfristigen Auswirkungen schützt." Seagate prüfe zudem "mehrere andere Optionen", um seine Versorgung weiter abzusichern.

    Helium wird zum kritischen Faktor

    Tatsächlich ist die Lage angespannt. Bloomberg Economics schätzt, dass die Stilllegung der Flüssiggasproduktion im katarischen Ras-Laffan-Komplex rund ein Drittel der weltweiten Heliumproduktion vom Markt genommen hat.

    Für die Chipindustrie wäre ein längerer Ausfall problematisch. Helium ist ein unverzichtbarer Bestandteil vieler Produktionsprozesse. Einen einfachen Ersatz gibt es nicht.

    Michael Deng, Analyst bei Bloomberg Intelligence, warnt daher vor möglichen Folgen: "Wenn die Störung über die nächsten Wochen hinaus anhält, könnte der Heliummangel die Chiphersteller dazu zwingen, noch mehr Produktionskapazitäten für KI-Speicher bereitzustellen, was den ohnehin schon gravierenden Speichermangel noch verschärfen würde."

    Auch hochkapazitive Festplatten benötigen Helium.

    KI-Boom treibt Nachfrage nach Speicher

    Parallel steigt die Nachfrage nach Speichertechnik rasant. Weltweit investieren Unternehmen Milliarden in neue Rechenzentren, um Anwendungen für künstliche Intelligenz zu betreiben.

    Seagate und der Wettbewerber Western Digital liefern den Großteil der Festplatten für langfristige Datenspeicherung in Rechenzentren und PCs. Beide Unternehmen haben bereits gewarnt, dass ihre Festplatten für das Jahr 2026 komplett ausverkauft sind.

    Teh sieht hinter dem Nachfrageboom einen strukturellen Wandel: "Unternehmen können nicht umhin, in KI zu investieren."

    Seagate plant dennoch keine massive Ausweitung der Stückzahlen. Stattdessen konzentriert sich das Unternehmen darauf, die Speicherdichte pro Festplatte zu erhöhen. Preise dürften sich laut Teh erst in den kommenden Jahren stabilisieren.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Boom trotz Krisenrisiko Iran-Krieg schürt Chip-Angst – doch Seagate gibt Entwarnung Der Krieg im Nahen Osten sorgt für Angst vor Chip- und Speicherengpässen. Doch ein Topmanager von Seagate sieht die KI-Lieferketten vorerst stabil.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     