Dax dreht leicht ins Plus - Fokus auf wenige Lichtblicke

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem schwachen Start bis zum Mittag etwas in den grünen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr stand der Index bei 23.650 Punkten und damit 0,1 Prozent über dem Schlussniveau des vorherigen Handelstags. An der Spitze der Kursliste rangierten Zalando, RWE und Symrise, am Ende die Deutsche Bank, die Commerzbank und Continental.



"Die Anleger fokussieren sich heute sehr stark auf die wenigen Lichtblicke, insbesondere von der mikroökonomischen Seite", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "So können sich die Aktien von Zalando und Hannover Rück auf die Gewinnerseite retten, nachdem diese positive Unternehmenszahlen präsentiert hatten."





