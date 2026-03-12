    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsUSD/CNY WährungvorwärtsNachrichten zu USD/CNY

    Der Aufstieg des "Redback"

    China schmiedet den Yuan zur globalen Leitwährung

    In China findet ein tektonisches Beben statt, das den Yuan als Weltwährung etablieren soll und das globale Finanzgefüge mit dem US-Dollar im Mittelpunkt kippen kann.

    China schmiedet den Yuan zur globalen Leitwährung
    Über Jahrzehnte folgte Chinas Wirtschaft einer simplen, fast demütigen Logik: Produzieren, Waren in US-Dollar verkaufen und die Einnahmen als Sicherheitsreserve im Tresor oder in US-Staatsanleihen parken. Man agierte wie ein klassisches Schwellenland – abhängig von der Währung des Kunden. Doch diese Ära der "passiven Dollar-Hörigkeit" geht gerade zu Ende.

    Aktuelle Daten zeigen, dass Chinas Exporteure US-Dollar in Rekordtempo verkaufen und dafür auf die eigene Währung, den Yuan, setzen. Das ist von der Regierung in Peking auch so gewollt und wird unterstützt. Was vordergründig mit einer Absicherung gegen die anhaltenden Verluste des Greenback begründet wird, hat deutlich weiter reichende Konsequenzen und unterstützt letztendlich den kontrollierten Aufstieg des Yuan zur echten Weltwährung.

    Im Januar erreichte der Nettoverkauf von Fremdwährungen durch chinesische Firmen ein Allzeithoch von 39 Milliarden US-Dollar, zeigen Zahlen von Reuters. Gleichzeitig melden immer mehr Konzerne massive Verluste, weil der Yuan gegenüber dem Greenback aufgewertet hat. Die Botschaft ist in den Vorstandsetagen angekommen: Wer auf dem US-Dollar sitzen bleibt, verliert bares Geld.

    Doch der entscheidende Impuls kommt von oben. Unter dem Schlagwort der "Window Guidance" drängt die chinesische Zentralbank (PBOC) Unternehmen und Banken dazu, sich aktiv gegen Währungsschwankungen abzusichern. Das Ziel: Die Absicherungsquote soll landesweit auf 40 Prozent steigen. Indem Peking aber seine Unternehmen zu diesen Absicherungen (mit Hilfe von Devisentermingeschäften und Optionen) anhält, schlägt es zwei Fliegen mit einer Klappe:

    - Markttiefe: Ein globaler Player braucht einen liquiden Finanzmarkt. Durch den massiven Einsatz von Derivaten entsteht ein "tiefer", professioneller Markt für den Yuan. Das macht die Währung für ausländische Investoren und Zentralbanken als Reservewährung attraktiv.

    - Stabilität durch Souveränität: Wenn Firmen ihre Risiken im Inland absichern, sinkt die Abhängigkeit von der US-Zinspolitik. China emanzipiert sich vom "Diktat der Fed".

    Der "Redback" als neue Weltwährung?

    Dieser Wandel markiert den Übergang von einer exportorientierten Werkbank hin zu einer globalen Finanzmacht. Ein starker und aktiv gemanagter Yuan – ein so genannter "Redback" (in Anspielung auf den Greenback) – ist kein Zufallsprodukt, sondern ein wichtiger Schritt für Chinas Ambitionen. Wer die Weltleitwährung stellt, bestimmt die Regeln.

    Das Kalkül der Führung in Peking ist klar: Ein Yuan, der nicht mehr nur für den Kauf von Plastikspielzeug genutzt wird, sondern als stabiler Wertspeicher und Instrument komplexer Finanzgeschäfte dient, ist die einzige ernstzunehmende Alternative zum US-Dollar.

    Ein Spiel mit dem Feuer

    Doch der Weg zur Finanz-Supermacht ist riskant. Ein zu starker Yuan könnte die mühsam wiedergewonnene Exportstärke (ein Plus von 22 Prozent Anfang 2026) abwürgen. Peking muss den schmalen Grat zwischen "starker Weltwährung" und "wettbewerbsfähiger Exportwährung" meistern.

    Die aktuellen Maßnahmen Pekings zeigen, in welche Richtung die Regierung gehen will. China wartet nicht mehr darauf, dass die Welt den Yuan akzeptiert, sondern bereitet den Weg aktiv vor und schafft die finanziellen Fakten. Das Ziel ist klar: Der Greenback als Weltwährung soll Schritt für Schritt durch den Redback abgelöst werden.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

    wallstreetONLINE Redaktion
    Autor: Ingo Kolf
    In China findet ein tektonisches Beben statt, das den Yuan als Weltwährung etablieren soll und das globale Finanzgefüge mit dem US-Dollar im Mittelpunkt kippen kann.
