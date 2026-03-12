    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTL Group AktievorwärtsNachrichten zu RTL Group

    ROUNDUP

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    RTL will Umsatz und operatives Ergebnis steigern - Aktie im Plus

    Für Sie zusammengefasst
    • 2025: Umsatz u. operatives Ergebnis rückläufig
    • Streaming-Abos +20%, Umsatz +25%, profit. 2026
    • Dividend 5,50€, Rückkauf 4M, Sky EU-Prüfung H1
    ROUNDUP - RTL will Umsatz und operatives Ergebnis steigern - Aktie im Plus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Medienkonzern RTL hat 2025 die anhaltende TV-Werbeflaute und weniger Umsätze aus der Produktion von Sendungen zu spüren bekommen. Erlöse und operatives Ergebnis waren rückläufig. Im laufenden Jahr rechnet das Management mit einer leichten Besserung. So soll der Konzernumsatz auf rund 6,1 bis 6,2 Milliarden Euro steigen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mit. Analysten hatten jedoch etwas mehr erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) sieht RTL bei rund 725 Millionen Euro, was über den Markterwartungen liegt. An der Börse wurde dies gut aufgenommen.

    Für die Aktie ging es zuletzt um 2,8 Prozent nach oben auf 35,90 Euro. Seit Jahresbeginn hat sie damit mehr als 3,5 Prozent gewonnen, in den vergangenen zwölf Monaten liegt das Plus bei 4,5 Prozent. Für Annick Maas vom US-Analysehaus Bernstein sind die Zahlen von RTL für 2025 durchwachsen ausgefallen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    27.417,40€
    Basispreis
    1,96
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    30.880,68€
    Basispreis
    1,65
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im vergangenen Jahr ging der Konzernumsatz um vier Prozent auf etwas mehr als sechs Milliarden Euro zurück. Der TV-Werbeumsatz sank um fast sieben Prozent auf 2,19 Milliarden Euro. Im Geschäft mit der Produktion von Sendungen bei der Inhaltetochter Fremantle war der Umsatz um über neun Prozent rückläufig.

    Gut lief es indessen bei den Streaming-Diensten. Per Ende Dezember zählte die RTL Group knapp 8,1 Millionen zahlende Abonnenten - ein Plus von fast ein Fünftel zum Vorjahr. Der Umsatz stieg hier um rund ein Viertel auf 509 Millionen Euro, während die Verluste, die durch Kosten für den Aufbau des Streaming-Geschäfts entstehen, deutlich sanken. "Unser Streaming-Geschäft wird im Jahr 2026 profitabel und damit in den kommenden Jahren der Motor für nachhaltiges Gewinnwachstum sein", sagte Konzernchef Thomas Rabe laut Mitteilung.

    Beim bereinigten operativen Ergebnis verzeichnete RTL Einbußen um acht Prozent auf 661 Millionen Euro. Während die geringeren Aufbaukosten aus dem Streaming-Bereich den Rückgang etwas schmälerten, gab es vor allem geringere Ergebnisbeiträge aus dem Sendergeschäft.

    Unter dem Strich verbuchte RTL mit rund eine Milliarde Euro einen deutlich höheren Gewinn als die 555 Millionen im Vorjahr. Dies liegt jedoch vor allem an dem Mitte 2025 abgeschlossenen Verkauf von RTL Nederland. Vor diesem Hintergrund soll an die Aktionäre eine deutlich höhere Dividende von 5,50 Euro je Aktie ausgeschüttet werden. Im Vorjahr waren es 2,50 Euro.

    Nach Zahlung der Dividende will RTL seine jüngsten Aktienrückkäufe mit zusätzlichem Volumen von bis zu einer halben Million Aktien fortsetzen. Damit würde sich das Gesamtvolumen der Aktienrückkäufe wie angestrebt auf 4 Millionen Aktien belaufen. Die durch den Rückkauf erworbenen Aktien kann RTL zur vollständigen oder teilweisen Begleichung der potenziellen variablen Komponente für den Erwerb von Sky Deutschland verwenden.

    Mit dem Kauf von Sky Deutschland will RTL sein Streaming-Geschäft ausbauen. Die EU-Kommission prüft den Deal. RTL geht davon aus, die Genehmigung im ersten Halbjahr 2026 zu erhalten. Mit dem Zusammenschluss würde RTL TV-Sender, Bezahlsender und Streaming-Portale im deutschsprachigen Raum bündeln.

    RTL gehört zum Bertelsmann-Konzern. Knapp ein Viertel der Anteile befinden sich im Streubesitz./err/svv/DP/lew/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie

    Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,58 % und einem Kurs von 35,85 auf Tradegate (12. März 2026, 12:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um -2,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 5,50 Mrd..

    RTL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,0600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -18,54 %/-4,49 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu RTL Group - 861149 - LU0061462528

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über RTL Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung im Vorfeld der HV (29.04.2026), die Wirkung von regulärer und Sonderdividende sowie ein Rückkaufprogramm (bis 833.948 Aktien, max. 35 €/Aktie) und dessen stützende Rolle um ~35€. Diskutiert werden Bewertung, Unsicherheit über bereits zurückgekaufte Stücke, operative Ergebnisse/Turnaround, positives Streaming-Wachstum, Risiko einer schwachen Prognose 2026 und der erwartete Ex-Tag-Abschlag.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber RTL Group eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP RTL will Umsatz und operatives Ergebnis steigern - Aktie im Plus Der Medienkonzern RTL hat 2025 die anhaltende TV-Werbeflaute und weniger Umsätze aus der Produktion von Sendungen zu spüren bekommen. Erlöse und operatives Ergebnis waren rückläufig. Im laufenden Jahr rechnet das Management mit einer leichten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     