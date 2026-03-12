Goldman belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 44 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,87 % und einem Kurs von 22,75 auf Tradegate (12. März 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +16,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,13 %.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 5,98 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von +36,56 %/+93,83 % bedeutet.