Goldman belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 44 Euro
- Goldman Sachs belässt Einstufung: Buy, 44€ Q4!
- Q4: Bruttowarenvolumen und operatives EBIT gut
- Aktienrückkauf betont; 2028-Ziele bestätigt
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Bruttowarenvolumen und operatives Ergebnis seien im vierten Quartal besser als erwartet ausgefallen, schrieb Richard Edwards am Donnerstag nach den Zahlen. Er hob zudem den Aktienrückkauf und die bestätigten Ziele für 2028 hervor./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,87 % und einem Kurs von 22,75 auf Tradegate (12. März 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +16,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 5,98 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von +36,56 %/+93,83 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 44 Euro
Zalando liefert starke Ergebnisse für 2025, erwartet weitere Beschleunigung in 2026 durch KI-Innovationen und kündigt Aktienrückkauf von bis zu 300 Millionen Euro an
- Konzernumsatz steigt um 16,8 % auf 12,3 Milliarden Euro, bereinigtes EBIT klettert um 15,6% auf 591 Millionen Euro.
- Zalando setzt seine Strategie weiterhin erfolgreich um: Das Unternehmen nutzt KI über seine gesamte Daten- und Infrastrukturplattform hinweg und leistet Pionierarbeit für die nächste Generation des agentic commerce in Europa.
- Nach der Übernahme von ABOUT YOU erzielt Zalando große Fortschritte bei der Realisierung von Synergien; das Unternehmen will die Synergien in Höhe von 100 Millionen Euro pro Jahr bereits im Jahr 2028 erreichen, also ein Jahr früher als ursprünglich geplant.
- Im B2C-Bereich steigert der Multi-App-Ansatz des Unternehmens das Bruttowarenvolumen (GMV) auf 17,6 Milliarden Euro und das bereinigte EBIT auf 536 Millionen Euro, während die Zahl der aktiven Kund*innen einen neuen Rekordwert von 62 Millionen erreicht.
- Im B2B-Bereich steigt der Umsatz um 14,6% auf 1,1 Milliarden Euro, wobei sich das bereinigte EBIT mehr als verdoppelt. Zalandos B2B-Softwareeinheit SCAYLE expandiert in die USA und gewinnt einen bedeutenden Auftrag für das globale Direktvertriebsgeschäft von Levi’s®.
- Die Gruppe erwartet für 2026 eine weitere Beschleunigung und weiterhin profitables Wachstum und setzt damit einen weiteren Meilenstein für das Erreichen der mittelfristigen Unternehmensziele für 2028.
- Aufgrund des starken Ergebnisse im Jahr 2025 sowie des Vertrauens von Zalando in die mittelfristige Margenausweitung und die starke Cash-Generierung kündigt das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 300 Millionen Euro an, um überschüssiges Kapital an die Aktionär*innen zurückzugeben.