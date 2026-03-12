DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Die Auswirkungen des Iran-Kriegs seien kostenseitig vernachlässigbar, schrieb Gael de-Bray in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee einer Roadshow mit dem Finanzchef. Der Autozulieferer habe die Lieferkette aber besonders genau im Blick hinsichtlich indirekter Auswirkungen. Man habe aber aus der Vergangenheit gelernt./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 103,8EUR auf Tradegate (12. März 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
