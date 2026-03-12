    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    ROUNDUP 2

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    In Deutschland steigt der Spritpreis besonders stark

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland Spitzenreiter: Diesel und Super +!
    • An der Zapfsäule: Diesel +43 Cent, Super +25/L
    • Tanktourismus attraktiver: Ersparnis bis >50ct
    ROUNDUP 2 - In Deutschland steigt der Spritpreis besonders stark
    Foto: Jan Woitas - dpa

    (neu: Details)

    BERLIN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - In Deutschland sind die Spritpreise zuletzt besonders stark gestiegen. "Deutschland ist beim Preisanstieg Spitzenreiter", sagt der Vorsitzende der Monopolkommission, Tomaso Duso. Das gehe aus Daten der EU-Kommission zu den Kraftstoffpreisen in den 27 Mitgliedsstaaten hervor.

    Duso bezieht sich in seiner Analyse auf die Preise ohne Steuern und Abgaben im Zeitraum vom 23. Februar bis 9. März. In Deutschland sei Diesel in diesem Zeitraum um 44 Prozent teurer geworden, während es im EU-Durchschnitt nur 29 Prozent zugelegt habe. Superbenzin habe in Deutschland um 29 Prozent zugelegt, im EU-Durchschnitt nur um 16 Prozent.

    "Dass die Preisanstiege in Deutschland deutlich stärker ausfallen als im europäischen Durchschnitt, ist ein Hinweis darauf, dass wir strukturelle Probleme im Mineralölmarkt anpacken müssen", so der Vorsitzende der Monopolkommission.

    Auch an der Zapfsäule fällt der Anstieg hierzulande höher aus

    Für Verbraucher ist relevanter, was sie an der Zapfsäule zahlen - also der Preis inklusive Abgaben und Steuern. Und auch hier zeigt sich nach Berechnungen der dpa auf Basis der einmal pro Woche veröffentlichten Zahlen der EU-Kommission ein ähnliches Bild im Vergleich mit den direkten Nachbarländern.

    Während Diesel in Deutschland vom 23. Februar bis 9. März um 43 Cent pro Liter teurer wurde, ging es in den Nachbarländern nur um 22 bis 38 Cent pro Liter nach oben. Am geringsten waren die Anstiege in Belgien und Tschechien, am höchsten - hinter Deutschland - in den Niederlanden und Österreich.

    Bei Superbenzin stieg der Literpreis in Deutschland in den zwei betrachteten Wochen um 25 Cent. In den Nachbarländern - mit Ausnahme Österreichs - um 11 bis 13 Cent. In Österreich waren es knapp 20.

    Tanktourismus wird an den meisten Grenzen attraktiver

    Die Entwicklung macht an den meisten Grenzen Tanktourismus attraktiver. Abgesehen von den Niederlanden und Dänemark waren Superbenzin und Diesel schon vor Kriegsbeginn in den Nachbarländern günstiger. Das Sparpotenzial ist nun noch weiter gestiegen. Am höchsten war es am 9. März den Daten der EU-Kommission zufolge an der tschechischen und polnischen Grenze sowie zu Luxemburg mit Preisunterschieden von teils mehr als 50 Cent pro Liter.

    Allerdings kann es gerade in Grenzregionen zu Abweichungen der Spritpreise kommen und Verbraucher sollten genau überlegen, ob sich eine längere Fahrt lohnt. Neben Zeitaufwand und Umweltbelastung sollte man dabei nicht außer Acht lassen, dass die Fahrt nicht nur den verbrauchten Sprit kostet, sondern auch zu Kosten wie Wertverlust und Verschleiß führt, die schnell höher liegen können als die Ersparnis durch den günstigeren Sprit./cab/DP/nas




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP 2 In Deutschland steigt der Spritpreis besonders stark In Deutschland sind die Spritpreise zuletzt besonders stark gestiegen. "Deutschland ist beim Preisanstieg Spitzenreiter", sagt der Vorsitzende der Monopolkommission, Tomaso Duso. Das gehe aus Daten der EU-Kommission zu den Kraftstoffpreisen in den …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     