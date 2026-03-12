DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Kering auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Hold" belassen. Zuerst gehe es um Begehrlichkeit der Kunden für die Luxusmarken, dann dürften die Ergebnisse folgen, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu einer Veranstaltung mit dem neuen Chef des Luxuskonzerns, Luca de Meo, in Paris./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 256,9EUR auf Tradegate (12. März 2026, 12:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: Kering
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 295
Kursziel alt: 295
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
